ТМХ передал «Эльга-Трансу» три новых трехсекционных тепловоза

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Магистральные грузовые тепловозы 3ТЭ25К2М производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») были отправлены в адрес ООО «Эльга-Транс» — компании-перевозчика, обслуживающего Эльгинское угольное месторождение в Якутии.

Согласно контракту, заключённому в мае текущего года, три тепловоза 3ТЭ25К2М поступили в локомотивный парк в июле, ещё три отправлены к месту приписки в конце сентября.Несмотря на небольшой срок эксплуатации тепловозов на угольном месторождении, локомотивные бригады успели оценить мощность и эффективность брянских тепловозов.

Благодаря вводу в эксплуатацию 3ТЭ25К2М увеличился объём перевозки угля, при этом снизились эксплуатационные расходы, в том числе на топливо, заметно сократилось среднее время доставки грузов.В конструкции трёхсекционных локомотивов применяется инновационное оборудование, в частности, колесно-моторный блок с подшипниками качения, система управления на базе микропроцессорных блоков, электрические двигатели переменного тока для вспомогательных систем тепловоза, винтовой компрессорный агрегат. Двигатель тепловозов этой серии обладает резервом по мощности для условий низких температур и высокогорья.

Созданы комфортные условия для локомотивных бригад — кабина управления соответствует всем современным санитарным, эргономическим нормам и нормам безопасности. Тепловоз способен водить в условиях восточного полигона российских железных дорог тяжеловесные грузовые поезда — массой до 7100 тонн.

Локомотивы серии 3ТЭ25К2М впервые поступили в распоряжение частного оператора — прежде все такие тепловозы производились только по заказу ОАО «Российские железные дороги». Учебный центр Брянского машиностроительного завода организовал для представителей ООО «Эльга-Транс» обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта новых тепловозов.