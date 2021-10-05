«Шелл нефть» начала строительство мощностей под Тверью для увеличения производства масел

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Компания «Шелл нефть», которая реализует в Торжке Тверской области инвестпроект на сумму около 6 млрд рублей по расширению производства смазочных материалов до 300 млн литров в год, приступила к строительству промышленных объектов. Все работы будут выполнены без остановки основного производства.

На объекте завершены земляные работы, началась установка свай. Будут построены дополнительные складские помещения, расширится резервуарный парк, усовершенствуются объекты производственной инфраструктуры. Все работы будут вестись без остановки основного производства.

Общая сумма вложений до 2023 года составит около 6 млрд рублей, планируется создать около 500 рабочих мест.