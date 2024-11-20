В Твери открыт завод по производству пищевого оборудования

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20 ноября в Твери открыли новый завод RoboLabs. Предприятие разрабатывает и производит инновационное пищевое оборудование.

Что касается инвестиций, то на строительство потратили 500 миллионов рублей.

Территория производства — больше 6,5 тысяч кв. метров. Сейчас производительность завода — 700 единиц оборудования в месяц.

Предприятие будет выпускать в год до 10 тысяч единиц с запланированным расширением. Российская компания RoboLabs уже обеспечила 200 рабочих мест для специалистов разного уровня и также планирует увеличить штат в связи с высоким спросом на продукцию.

На предприятии производят оборудование для заведений общественного питания, кинотеатров, торговли и сетей фастфуда. В частности, грили, печи, попкорн-аппараты, фритюрницы.

Кроме того, со слов генерального директора завода Станислава Тоескина, на предприятии производят больше 10 видов оборудования, которое поставляют в больше чем 50 стран.

«Планируем развиться до технологического кластера по выпуску такой продукции. Мы находимся в прямом диалоге с Фондом развития промышленности Тверской области», — сообщил он.

Компания занимается созданием принципиально нового оборудования для мирового рынка и опережающее импортозамещение для российских сетей сферы гостинично-ресторанного бизнеса. Так, RoboLabs уже заменил американское оборудование для четырех основных сетей фастфуда в России. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во время открытия предприятия были представлены полностью автоматизированная линия нового поколения по приготовлению попкорна и уникальный пицца-робот.

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

Фото — https://tver.mk...zq2c9n476132459

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