Первые из 44-х новых троллейбусов поступили в Читу

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Первые два из сорока четырёх новых энергоэффективных низкопольных троллейбусов марки «Авангард» привезли в Читу 30 сентября. В каждом из них есть шесть USB-розеток для зарядки мобильных телефонов, четыре терминала безналичной оплаты и устройство для мониторинга за состоянием здоровья водителя.

Троллейбусы адаптированы для проезда инвалидов. В средней двери установлен откидной пандус, на площадке есть предусмотренное для инвалидов-колясочников пространство, оно оборудовано удерживающими устройствами и кнопками сигнализации. Для ориентации слабовидящих и слепых людей в троллейбусе имеется радиотранспортный информатор.

Также в машинах есть восемь видеокамер, тахограф, система спутникового слежения «Глонасс» и две панели для трансляций информации о маршруте. Специальные датчики будут считывать поток пассажиров.

Новые троллейбусы закуплены по федеральной программе «Чистый воздух», они заменят старый подвижной состав. Также их планируется использовать в работе будущей линии до посёлка Каштак.