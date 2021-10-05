Аграрии Кабардино-Балкарии увеличили площади северной ягоды голубики вдвое

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Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) увеличили площади северной ягоды голубики вдвое, до 100 га в течение года. Земледельцев привлекла высокая урожайность, которая в условиях Кабардино-Балкарии достигает 160 центнеров с гектара, и высокий спрос.

В хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии ежегодно собирают свыше 5 тыс. т различных ягод, традиционно это земляника, малина, крыжовник, смородина. Плодоносить культура начинает на третий-четвертый год, но уже к пятому-шестому годам куст может дать примерно до 8 кг ягод за сезон.

В прошлом году голубика была заложена на площади 56,5 га, в текущем весенняя закладка составила 42 га, сейчас ведется осенняя закладка.

В Кабардино-Балкарии в 2020 году собрано 517,3 тыс. т плодово-ягодной продукции, что является рекордным для региона, в 2021 году планируется собрать свыше 530 тыс.т. В настоящее время более трети урожая плодов и ягод, собранного в промышленном секторе в целом по стране, приходится на промышленный сектор Кабардино-Балкарии. Достичь таких рекордных показателей удалось благодаря высоким темпам закладки современных интенсивных садов и внедрению инновационных технологий производства плодово-ягодных культур.