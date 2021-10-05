«Швабе» представил школьный автобус

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Полноприводный школьный автобус для сельской местности представил холдинг «Швабе» в Нижнем Новгороде. Социальный спецтранспорт создан новой дочерней компанией «Швабе-СпецАвто».

Полноприводный школьный автобус «Соболь Бизнес» предназначен для транспортировки детей к месту учебы в сельской местности. Презентация автомобиля состоялась в Нижнем Новгороде в ходе анонса новой компании «Швабе-СпецАвто», созданной холдингом «Швабе» совместно с заводом спецавтомобилей «Промышленные технологии» («Промтех»).

Салон рассчитан на 16 пассажирских мест и сопровождающего. Их безопасность обеспечивают четырехточечные ремни с креплением ISOFIX. Звуковой сигнал сообщит водителю, если кто-то из детей не пристегнут. Силовой алюминиевый каркас с сэндвич-панелями сохраняют тепло в салоне и увеличивают срок эксплуатации автомобиля. В крышу встроены желтые светодиодные огни.

За счет установки панорамного остекления автобус подойдет для выезда на внеклассные мероприятия и экскурсии.

«Транспортировка учащихся в отдаленных от центра районах несет в себе ряд сложностей. Во-первых, возможное отсутствие хорошего дорожного полотна усложняет передвижение автомобилей. Во-вторых, учащихся в сельской местности, как правило, не так много, как в центральных районах, и выделять стандартный автобус в этом случае просто нецелесообразно. Это задачи, которые и должен решать социальный спецтранспорт «Швабе-СпецАвто», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

«Швабе-СпецАвто» — новая компания, которая сосредоточится на установке оборудования и продвижении медицинских и социальных автомобилей на рынок. Завод «Промтех» выступает в качестве производственной площадки для «Швабе». Линейка спецтранспорта также включает в себя машины скорой помощи «Соболь Бизнес Prima» и «ГАЗель NEXT Prima», LADA Niva Legend Prima, LADA Largus Prima и LADA Largus Kub.