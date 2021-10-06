В Нижегородской области запустили цех комплектующих для ГАЗ, КАМАЗ и УРАЛ

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Арзамасский литейно-механический завод «Старт» запустил новое импортозамещающее производство комплектующих для автобусов ГАЗ, грузовиков КАМАЗ и Урал. Средства на создание этого производства предоставил Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ).

Для создания нового производства предприятие привлекло льготный заем по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». Федеральный Фонд развития промышленности предоставил заводу 32,3 млн рублей, а Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области — 13,8 млн рублей. Общие инвестиции составили 211 млн рублей.

В новом производственном цехе налажен серийный выпуск комплектующих для автомобильных компрессоров: фланцевых крышек, крышек цилиндров, вентильных плат, кранов управления давлением в шинах и кранов отопления. В настоящее время эти изделия в России не выпускаются, и автопроизводители вынуждены закупать их за рубежом.

Комплектующие используются в тормозных системах автобусов ПАЗ (входит в группу «Автозавод ГАЗ»), системах накачки шин грузовых автомобилей ГАЗ и «Урал», системах отопления кабин грузовиков КАМАЗ.

«Благодаря займу ФРП мы не только решили задачи по расширению производственных мощностей и увеличению объемов выпуска продукции, но и в целом изменили облик завода. На предприятии улучшились условия труда, созданы новые высокотехнологичные рабочие места, сформирован задел на дальнейшее развитие и рост завода», — рассказал генеральный директор ООО «ЛМЗ».