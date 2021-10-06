Уральская Сталь освоила производство сверхпрочного листового проката

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Специалисты Уральской Стали (Оренбургская обл.,входит в компанию «Металлоинвест») разработали и произвели опытную партию сверхпрочного листового проката (штрипса) для изготовления магистральных нефтегазопроводов, эксплуатируемых при температуре минус 60 С.

До настоящего времени на стане 2800 было освоено производство листового проката вплоть до класса прочности К60 с временным сопротивлением металла не мене 590 МПа. Новая разработка имеет класс прочности К65 с временным сопротивлением металла не мене 640 Мпа.

«Комбинат реализует программу повышения качества, в рамках которой проведена реконструкция сталеплавильного комплекса, заменена чистовая клеть КВАТРО стана 2800, введены в эксплуатацию установка ускоренного охлаждения и термический комплекс обработки проката, — рассказал управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков. — Внедрение современных технологий позволяет нам постоянно расширять сортамент и идти на шаг впереди требований, предъявляемых клиентами к листовому прокату».

Для получения необходимого уровня механических свойств проката была использована система легирования, включающая в себя низкое содержание углерода, серы и фосфора, легирование марганцем и молибденом, микролегирование ниобием и ванадием. Такой подход в сочетании с использованием значительных обжатий в клети КВАРТО и интенсивного последеформацонного ускоренного охлаждения позволил добиться заданного уровня прочностных и пластических свойств, соответствующих требованиям для класса прочности К65, при высокой хладостойкости проката.

У новотроицких металлургов есть богатый опыт успешной разработки и производства хладостойкого металла. Золотыми медалями промышленной выставки «Металл-Экспо» были отмечены штрипс для обустройства газосборных сетей завода по производству сжиженного газа Ямал-СПГ и листовой прокат из экономнолегированной криогенной стали для производства сосудов хранения и транспортировки сжиженного природного газа в арктических условиях.