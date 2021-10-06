Качество и доля продовольственной пшеницы стали рекордными за 20 лет

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В этом году продовольственная пшеница показывает рекордно высокое качество за последние 20 лет, в которые проводится мониторинг качества зерна. «Пшеница первого класса в этом году, как и в прошлом году, была выявлена в Воронежской области и в Алтайском крае в общей сложности в объеме 7 тыс. т. Хотела бы отметить, что на протяжении почти десяти лет у нас эта пшеница не выявлялась, вплоть до прошлого года», — сказала директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева на круглом столе в ходн выставки «Золотая осень».

Всего было обследовано 33 млн т (48% от валового сбора) пшеницы. Из них первого класса — 0,02%, второго — 0,1% (70 тыс. т), третьего — 45,7%, четвертого — 41,7%. Королева также уточнила, что на долю продовольственной пшеницы (1-4 классов) пришлись рекордные 87,5%, в то время как среднее значение за предыдущие годы составляло 73,5%. В пересчете это 62,2 млн т, что также является рекордом, который даже превысил показатель 2017 года, когда в России был собран самый большой урожай зерна.

Содержание белка в мягкой продовольственной пшенице в 2021 году выросло в среднем до 13,5% (12,7% в 2020-м), клейковины — до 22,6%. Кроме того, показатель повреждения зерна клопом-черепашкой снизился до минимума с 1995 года (средневзвешенное значение за 2021 год составило 0,69%). При этом данные о качества пшеницы близки к итоговым, показатели по регионам, кроме Сибири, существенно меняться не будут, добавила Королева.

По её мнению, благодаря повышению качества российской пшеницы можно расширить географию ее экспорта. Так, в прошлом году экспортеры переживали, что среди российской пшеницы очень большая доля так называемого азиатского качества, которое востребовано в азиатском регионе — с низким протеином, например, менее 11,5%. В 2021-м, по словам Королевой, качество пшеницы выше. Кроме того, за счет снижения содержания зерен, поврежденных клопом-черепашкой, Россия может выполнять требования недавно открытых рынков Саудовской Аравии и Алжира.

Представитель Центра оценки качества зерна пояснила, что в последние несколько сезонов учреждение, основываясь на результатах лабораторных испытаний, фиксирует положительный тренд в производстве пшеницы 3-го класса, что и привело к увеличению объемов продовольственного зерна по России в целом. Так, по предварительным данным на 4 октября, доля 3-го класса продолжила рост и сейчас превышает 47%, а 1-го — 4-го классов — достигла рекордной за последние 20 лет отметки в 88%. Безусловно, погодные условия являются одним из ключевых факторов в формировании урожая. Например, второй сезон подряд Центр оценки качества зерна почти не наблюдает проросшего зерна, что повлияло на отсутствие неклассного зерна в ряде регионов.

Так же на качественные характеристики урожая ежегодно оказывает влияние правильный выбор семенного материала и внесение минеральных удобрений, а также обработка посевов от вредителей, сказала представитель центра. «Отметим, что в последние годы качество зерна диктуется в том числе7 потребностью рынка за счет усиливающегося давления со стороны спроса к качественной и безопасной продукции не только внутри страны, но и внешнего потребителя, так как Россия является ведущим экспортером пшеницы на международной арене», — добавила она.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточнил, что «Расслабляться не стоит: у нас есть две большие проблемы. Первая — показатель натуры, и российские стандарты по нему несколько ниже требований по экспорту и неформальных требований отечественных мукомолов. Мы видим, что очень много нашей пшеницы не проходит по стандартам экспортной спецификации именно из-за натуры. Получается, что это пшеница третьего или четвертого класса, если посмотреть на натуру, то можно увидеть серьезные проблемы, которые будут нарастать по ходу сезона. Вторая сложность — крайне непростые условия для уборки в Западной Сибири из-за погоды: последние 20-25% пшеницы там убираются в очень тяжелых условиях. Надеемся, что они ее смогут убрать, но это будет либо фураж, либо внеклассная пшеница. Хотя в Сибири прекрасный урожай, но погода на заключительной фазе уборки подвела».