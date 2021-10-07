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Судостроение и судоходство

Одна из самых крупнейших дробеструйных камер запущена в работу в Мурманске

Функционал камеры — дробеструйная обработка металла для завода в Мурманске, где производится предварительная сборка полупалуб для проекта «Арктик СПГ-2».

Это проект по добыче природного газа и производству сжиженного газа месторождения Утреннее на Гыданском полуострове на Ямале.

На объекте установлено оборудование инжиниринговой компании SPK GROUP, включающее в себя:

— конвейер по сбору дроби;

— систему рекуперации дроби;

— вентиляционно-фильтровальные установки.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OH7gvsgLSwE

арктик спг 2, мурманск, spk group, дробеструйная камера
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