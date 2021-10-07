«Атоммаш» отгрузил атомное оборудование в Республику Бангладеш

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Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства (ВКУ) атомного реактора для второго энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур».

Внутрикорпусные устройства включают в себя 11-метровую шахту внутрикорпусную, выгородку и блок защитных труб. Общий вес оборудования превышает 210 тонн.

С площадки Волгодонского филиала АЭМ-технологии оборудование отправилось автомобильным транспортом до порта в Санкт-Петербурге, далее водным путем изделия направят до атомной станции в Республику Бангладеш. Водный путь составит около 14 тыс. километров.

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«АЭС „Руппур“ — первый атомный объект для Бангладеш, и вполне естественно, что каждый этап изготовления оборудования для этой станции требует активного взаимодействии с нашими бенгальскими коллегами.

Сегодня у нас уже существует проверенная опытом система эффективного сотрудничества, которая позволяет оперативно рассматривать и решать все возможные вопросы, связанные с производственными процессами.

Именно благодаря этому сейчас на наших заводах обеспечено четкое выполнение работ согласно плану-графику и безусловное соответствие продукции требованиям международных стандартов качества и безопасности сложного атомного оборудования», — отметил генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

Для справки:

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет.