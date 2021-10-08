«Свеза» представила специализированную фанеру для строительства танкеров-газовозов и СПГ-хранилищ

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Группа «Свеза» впервые прининяла участие в работе крупнейшего отраслевого мероприятия. На стенде «Северстали» представлена специализированная фанера, которая используется в строительстве танкеров-газовозов и СПГ-хранилищ. С начала года доля «Свезы» в этом сегменте рынка выросла с 15% до 25%.

С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге проходит X Международный газовый форум. Впервые в нем принимает участие компания «Свеза», единственный производитель в России (и один из 4 в мире), который обладает сертификатом на специализированную фанеру для использования в строительстве танкеров-газовозов и СПГ-хранилищ.

По собственной оценке, «Свеза» по итогам 9 месяцев занимает около 25% мирового рынка LNG-фанеры (по итогам 2020 года доля составляла 15%). Рост спроса на российскую фанеру объясняется высоким качеством, умеренной ценой и наличием необходимых сертификатов.

При этом стоит отметить, что рынок специализированной фанеры ограничен производительностью поставщиков газовозов и хранилищ для сжиженного природного газа. Например, крупных верфей в мире всего четыре и они находятся в Азии. Львиную долю всех судов в мире производят южнокорейские верфи Daewoo, Hyundai, Samsung. Они же являются основными конечными потребителями продукции «Свезы».

По мнению специалистов компании «Свеза», заметен и потенциал на внутреннем рынке. Для этого уже сейчас есть предпосылки. Так, судостроительный комплекс «Звезда» планирует выпускать газовозы с мембранной системой хранения.

На данный момент LNG-фанера производится на одном комбинате в Санкт-Петербурге. Однако «Свеза» планирует увеличивать свою мощности за счет сертификации новых площадок в других регионах. Одним из ключевых мировых органов сертификации является французская инжиниринговая компания GTT, которая занимается одобрением поставщиков собственной системы. Лицензии GTT используются ведущими мировыми судостроителями и подрядчиками при строительстве газовых танкеров и наземных газохранилищ. Кроме того, требуются одобрения классификационных обществ, в зависимости от страны-владельца судна. Свой первый сертификат на соответствие требованиям к строительству мембранных резервуаров танкеров по перевозке сжиженного природного газа «Свеза» получила еще в 2016 году и с тех пор занимает одно из ведущих мест среди мировых производителей.

При изготовлении мембранных резервуаров газовозов фанера является ключевым конструкционным материалом, принимающим на себя нагрузку от перевозимого газа. Емкость танкеров достигает 200 000 куб. м, вес перевозимого газа при этом — до 85 000 тонн.

Для того, чтобы SVEZA Gas соответствовала высоким требованиям к физико-механическим характеристикам, она производится из отборного березового шпона. Это означает строгое ограничение пороков древесины и дефектов обработки не только в наружных, но и во внутренних слоях фанеры. Помимо высоких прочностных характеристик, фанера для СПГ-танкеров должна быть устойчивой к криогенным температурам (-160 С).