Электротехника и приборы: новости компаний

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Научно-производственное предприятие «Доза» разработало и начало выпуск новых установок контроля загрязненности персонала РЗБА-07Д

Установки отличаются от аналогов улучшенными техническими характеристиками, надежностью, а главное — лёгкостью и удобством в эксплуатации.

Не секрет, что профессиональное оборудование радиационного контроля часто технически сложно для применения, требует специальных знаний и профессиональной подготовки. НПП «Доза» в своей новой разработке решило эту проблему. Теперь осуществлять контроль стало удобно и просто. Интерфейс РЗБА-07Д интуитивно понятен и может использоваться не только опытными специалистами, но и новичками.

© doza.ru

Об особенностях новой установки рассказала инженер отдела научно-технических разработок НПП «Доза» Ольга Луговцова:"РЗБА-07Д предназначена для измерения уровня загрязненности поверхности рук и ног (обуви) радиоактивными веществами, а также позволяет произвести оценку уровня загрязненности одежды персонала. Такой контроль необходим на всех радиационно-опасных объектах и предприятиях, работающих с радиоактивными веществами. Установка соответствует требованиям нормативных документов, применяемых на этапах проектирования и эксплуатации атомных станций, а также требованиям МЭК. В установке используются 7 детекторов: 4 детектора для контроля загрязненности рук одновременно с двух сторон, 2 — для контроля загрязненности ног и 1 выносной детектор для контроля загрязненности всех остальных участков. Детекторы разработаны НПП «Доза» на основе пластиковых сцинтилляторов и обеспечивают высокую чувствительность и однородность измерений. Все детекторы легко снимаются, что позволяет быстро и легко проводить работы по их дезактивации и замене.

Новая система управления навесным оборудованием «Бузина»

Система предназначена для управления всеми видами навесного оборудования производства завода «Меркатор». Система оснащена эргономичный джойстиком для упрощения процесса управления и интуитивно понятным пультом с цветным экраном диагональю 7''.

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Ключевые преимущества новой системы:

— Простота управления всем навесным оборудованием и безопасность техники и водителя. Управление с помощью джойстика позволяет сфокусировать внимание водителя на дороге и процессе вождения. Управление оборудованием становится более удобным, простым и интуитивно понятным.

— В системе заложен модуль обучения. При необходимости водитель в любой момент времени может обновить знания по управлению.

— Упрощенная работа со светосигнальным оборудованием — при включении любого навесного оборудования маяки включаются автоматически.

— Сбор и обработка информации. Система может отправлять информацию о работе оборудования на блок телеметрии (БНСО).

— Удаленное обновление программного обеспечения. Система оснащена USB разъёмом, позволяющим переносить файлы с ПО посредством флеш-карты. Любой механик может самостоятельно обновить систему, без выезда специалиста.

ГИБДД — новые камеры на мигалках

Комплексы фиксации нарушений ПДД нового образца с расширенным функционалом и необычным дизайном разработали по поручению Госавтоинспекции.

Аппаратно-программный комплекс под названием «АвтоСканНар» разработали в компании «Технологии распознавания». Устройства интегрированы прямо в мигалку, как в самое лучшее для обзора место в автомобиле. Их можно закрепить на крышу любых патрульных машин — как отечественных Lada, так и японских Toyota Camry.

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В устройстве расположено две полусферы, в каждой из которых находятся по одной камере: в максимальном варианте оснащения этих камер четыре. В центре находится радар, который сканирует окружающую обстановку. Такой дизайн конструкции позволяет фиксировать дорожную ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля как во время движения, так и в припаркованном состоянии.

Картинка с камеры передается на высокотехничный планшет, который крепится в салоне патрульного автомобиля в удобном месте. Пока разработчики закрепили его в тоннеле между передними креслами — так в него смогут одновременно смотреть оба инспектора. Все данные с камер будут отправляться сразу в Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) и обрабатывать их будут именно там.

© s0.rbk.ru

Предполагается, что такие автомобили будут эффективны как при патрулировании улиц и магистралей, так и при дежурствах на стационарных постах. У камеры свой отдельный аккумулятор, который позволяет ей функционировать до 6 часов. Есть также запасная батарея.

Основные нарушения ПДД, под которые разрабатывалась камера, это превышение скорости, нарушение правил стоянки и остановки (знак 3.27 ПДД) и розыск угнанных автомобилей. Устройство покрывает движение транспорта по шести полосам в пределах 60 метров.

ООО «НИИ Транснефть» разработало испытательные стенды для электроприводов

Они предназначены для проведения испытаний и настройки электроприводов производства АО «ТОМЗЭЛ» (г. Томск, дочернее общество АО «Транснефть — Западная Сибирь»).

Изготовлены образцы двух стендов с диапазоном задаваемых и контролируемых моментов от 2 до 65 кН·м и от 30 до 180 кН·м, что позволяет проводить на них испытания электроприводов с номинальным моментом на выходном звене от 10 000 Н·м до 180 000 Н·м.

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В отличие от существующих аналогов разработка позволяет обеспечить полноценную проверку функционала электроприводов, а также испытывать электроприводы как для запорной, так и для регулирующей арматуры. Кроме того, измерение крутящего момента непосредственно на выходном звене испытуемого электропривода позволяет проводить измерения с большей точностью, а наличие обратной связи с испытуемым электроприводом позволяет автоматизировать процесс его настройки. Управление стендом осуществляется с рабочего места оператора с помощью специализированного программного обеспечения.

Стенды успешно прошли приёмочные испытания и подготовлены к началу эксплуатации на площадке АО «ТОМЗЭЛ». Их применение позволит обеспечить высокое качество выпускаемых электроприводов за счёт наиболее точной имитации работы запорной арматуры при настройке электроприводов, уменьшить время настройки электроприводов за счёт автоматизации процесса настройки и испытаний, а также снизить затраты и сроки ремонта благодаря унификации средств, методов измерений и испытаний. Предусмотрена возможность использования стендов с полноценным режимом имитации работы запорной арматуры при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых типов электроприводов.

Уральский оптико-механический завод представил геодезическое оборудование для Крайнего Севера

Уральский оптико-механический завод представил арктическую версию электронных тахеометров — устройств, предназначенных для измерения расстояний. Геодезическая техника в новом исполнении может применяться при температуре до минус 40 градусов. Приборы способны работать без подзарядки на протяжении 20 часов.

Для работы при низких температурах воздуха усовершенствованы две модели геодезической техники — 6Та2 и 6Та3. Новый функционал обеспечивается за счет подогрева радиоэлементов, а также ряда других технических решений. Тахеометры предназначены для измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний и превышений. В числе прочего их используют для замера координат, высот труднодоступных объектов, выноса проектных точек высот. Выпуск приборов осуществляет Уральский оптико-механический завод.

«Изделия запущены в серийное производство, первая партия уже поставлена заказчику», — отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Устройства также оснащены современным программным обеспечением, которое позволяет автоматизировать процесс измерений в полевых условиях и выполнять их с минимальной погрешностью.

НПП «Доза» расширяет производство: компания приступила к серийному выпуску полупроводниковых детекторов

В НПП «Доза» (Москва, Зеленоград) начал работу отдел экспериментальных технологий. В начале своей деятельности основной задачей отдела было производство кремниевых полупроводниковых детекторов.

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом, в короткие сроки сотрудники отдела смогли разработать и внедрить технологии производства, измерений и сборки. Уже летом 2020 года были получены чувствительные элементы и собраны первые детекторы.

© doza.ru

Это позволило оптимизировать производство детектирующих систем, входящих в состав приборов, выпускаемых НПП «Доза». Параллельно с закрытием внутренних потребностей предприятия была произведена крупная партия кремниевых изделий для зарубежных партнеров, а также заключены контракты на их поставку для российских компаний.

В планах компании заменить все используемые в приборах кремниевые детекторы на детекторы собственного производства.

Производство кремниевых детекторов стало не единственной задачей отдела. Летом 2020 года на базе отдела было организовано производство альфа- и бета- детекторов больших площадей. Технология производства была разработана на базе технологий оборудования для экспериментов в области физики высоких энергий. В сентябре 2020 года отделу удалось получить первую партию детекторов и выйти на запланированные объёмы производства. Эти изделия уже устанавливаются в серийную и опытную продукцию компании.

© doza.ru

В ноябре 2020 года стало очевидно, что альфа- и бета- детекторы больших площадей крайне востребованы на рынке приборов радиационного контроля. Это потребовало увеличения объемов производства в три раза. С декабря 2020 года ведутся работы по расширению отдела, идет подготовка к запуску нового производственного участка.

«Росэлектроника» представила систему антибактериальной защиты учебных заведений

Система, получившая название «Альмира», создана НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») совместно с компаниями «ЭЛДЕК» и НПО «ЛАТТА». Опытный образец уже используется в Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе.

«Росэлектроника» представила систему антибактериальной защиты учебных заведений © rostec.ru

Установленные на входе в университет две рамки дезинфекции и контроля регистрируют всех входящих и выходящих из учреждения, дистанционно замеряют их температуру и проводят первичную обработку специальным антибактериальным средством. В аудиториях и коридорах в автоматическом режиме проводится регулярная дезинфекция с помощью вмонтированных в потолок ультрафиолетовых ламп и рециркуляторов.

Во время лекций воздух в аудиториях обрабатывается специальным антибактериальным средством AirFit, разработанным НПО «ЛАТТА» на основе натуральных активных биокомпонентов. Средство полностью безопасно для применения в присутствии людей и рекомендовано Роспотребнадзором РФ в условиях организованных детских и взрослых коллективов для защиты от респираторных вирусных инфекций и предотвращения перекрестного инфицирования.

Все действия системы «Альмира» регистрируются в электронном журнале и могут автоматически передаваться для контроля эпидемиологической обстановки в вузе.

«Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех завершил процедуру государственной регистрации инкубатора для интенсивной терапии новорожденных. Устройство с обновленной компонентной базой создает оптимальный микроклимат для выхаживания младенцев.

© rostec.ru

Инкубатор ИДН-02 «Данио» — модернизация модели ИДН-02. В новой версии реализована электронная регулировка значений температуры и современные алгоритмы управления. В числе преимуществ — пять окон доступа для ухода за младенцем, подключение монитора веса, узла подготовки кислорода и газоанализатора, интуитивно понятный интерфейс.

Разработчик ИДН-02 «Данио» — Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе». На предприятии уже изготовлено шесть единиц изделия.

Ранее УОМЗ представил обновленный инкубатор на Российско-Таиландском бизнес-форуме в Бангкоке. Также с новинкой ознакомились практикующие врачи Татарстана — в рамках специализированной выставки международного уровня в Казани.

В Москве заработали модульные светофоры Ростеха

В Москве заработали модульные светофоры Ростеха © rostec.ru

В центре столицы появились модульные светофоры производства холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Светодиодные матрицы инновационных приборов позволяют транслировать анимированный контент, данные о погоде и качестве воздуха.

В рамках эксперимента Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил новые светофоры ДС-10 по пяти адресам: 1-я Тверская-Ямская, Тестовская, Сергея Макеева, Зои и Александра Космодемьянских в Москве, а также на Центральном проспекте в Зеленограде. В составе Ростеха светофоры производит предприятие холдинга «Швабе» — Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова (УОМЗ).

ДС-10 — первое в России инфраструктурное решение на базе светофора с технологией Plug and Play. Эта технология позволяет оснащать светофор модулями с разнообразными функциями, в числе которых экологические датчики, дорожные камеры и различные индикаторы для мониторинга безопасности городской среды. RGB-панели существенно расширяют спектр выводимой информации, отображаемой на светофоре, в том числе дают возможность транслировать информационные сообщения — к примеру, данные о погоде. При этом конструкция светофора предполагает оперативную замену модулей без демонтажа изделия.

«Технодинамика» разработала новые электродвигатели для нефтегазовой отрасли

«Технодинамика» разработала новые электродвигатели для нефтегазовой отрасли © rostec.ru

Уфимское агрегатное производственное объединение (УАПО) холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработало асинхронные электродвигатели для нефтяной и газовой промышленности. Новые изделия мощностью 180 и 250 Вт предназначены для привода задвижек магистральных нефтепроводов и регулирования подачи нефти и газа по магистралям. Первые испытания образцов начнутся в феврале.

Электродвигатели, разработанные УАПО, на 99,9% состоят из отечественных комплектующих. Изделия могут применяться на нефтяных и газовых магистралях в температурном диапазоне от -60 до +60 градусов.

Асинхронные двигатели сегодня составляют бо́льшую часть электрических машин, применяясь главным образом в качестве электродвигателей и являясь основными преобразователями электрической энергии в механическую. В отличие от обычного электродвигателя, частота вращения ротора асинхронного не равна частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.

«Расширение номенклатуры выпускаемой продукции является одним из важнейших направлений по выполнению задачи диверсификации производства. Так, УАПО постоянно расширяет линейку производимых электродвигателей для нефтегазовой отрасли. Предприятие обладает необходимыми мощностями и готово внедрять современные отечественные конструкторские разработки для реализации различных проектов заказчиков, — прокомментировал генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков. — Гибкость и конкурентоспособность производственных мощностей позволяют „Технодинамике“ успешно замещать импортные комплектующие для производителей задвижек нефте- и газопроводов».

Образцы новых асинхронных двигателей А9030 и А9031 мощностью 180 и 250 Вт соответственно пройдут первые испытания уже в феврале 2021 года.

УАПО занимает одно из лидирующих мест по разработке и изготовлению систем электроснабжения летательных аппаратов, систем зажигания и авиационных свечей, генераторов, электродвигателей постоянного и переменного тока, электромашинных преобразователей, датчиков, взрывозащищенных двигателей типа АИМ для нефтяной и газовой промышленности, а также бытовых электронасосов «Агидель».

Обзор новостей компаний подготовлен совместно с Human RS.

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