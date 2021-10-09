Технодинамика завершила обновление уфимского авиастроительного предприятия «Гидравлика»

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На Уфимском агрегатном предприятии «Гидравлика» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в эксплуатацию ввели новейшее оборудование для производства деталей к авиационным вспомогательным газотурбинным двигателям. Модернизация прошла по проекту технического перевооружения производственного комплекса, который стартовал в 2018 году при поддержке Фонда развития промышленности. Инвестиции в проект составили около 1 млрд руб.

Проект по техническому перевооружению производственного комплекса по изготовлению вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД), которые устанавливаются на отечественных самолетах и вертолетах, стартовал в 2018 году при поддержке Фонда развития промышленности. Такая потребность возникла в том числе в рамках курса на импортозамещение. Необходимо было проводить испытания новых двигателей — АИ-9, АИ-9В — и запасных частей к ним российского производства. За три года было приобретено 105 единиц оборудования и приборов, произведена модернизация и капитальный ремонт 21 единицы оборудования.

Впервые на предприятии внедрили стенды с автоматизированной информационно-измерительной системой и применением автоматической системы управления технологическим процессом. Их уникальность заключается в том, что они универсальны и подходят для испытаний двигателей различных типов и модификаций.Новое оборудование обеспечивает точность измерений, исключает человеческий фактор, а значит, повышается качество испытаний и выпускаемой продукции. Также за счет автоматизации процессов, сокращается время на проведение испытаний. Оборудование соответствует самым строгим требованиям (ОСТ 1 01021-93 и ОТУ-2018).

«Для реализации проекта потребовалось 959,4 млн рублей. На данный момент все оборудование установлено и введено в эксплуатацию. Кроме прочего, новое оборудование даст предприятию возможность увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, снизить трудоёмкость изготовления деталей сложной конфигурации, решить вопросы с дефицитом специалистов. Срок окупаемости проекта — 5 лет», — пояснил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям.