В Вологодской области открыто движение по участку федеральной трассы А-119 от Вологды до п. Молочное

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Капитально отремонтирован отрезок км 6 — км 15 автодороги Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола». В ходе работ, которые велись два года, проезжая часть расширена с двух до четырех полос.

Общая протяженность участка составляет 8,7 км, техническая категория — II. Интенсивность дорожного движения порядка 20 тыс. автомобилей в сутки, в летний период этот показатель увеличивается до 30 тыс. Общая стоимость работ по капитальному ремонту участка автодороги составила 2,4 млрд рублей.

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В рамках капитального ремонта 9-километрового участка автодороги А—119 Вологда — Медвежьегорск проведены земляные и укрепительные работы, переустройство коммуникаций, проезжая часть расширена с двух до четырех полос движения. Для исключения выезда автомобилей на полосу встречного движения на проезжей части организованы специальные развороты (полукольца). Обустроено три подземных пешеходных перехода, что позволит свести к минимуму аварии с участием пешеходов. Кроме того, обустроено 10 остановочных площадок, уложены тротуары и пешеходные дорожки. В ходе работ по устройству наружного освещения автодороги смонтировано 458 светодиодных светильников.

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В целях расширения автодороги А-119 на участке от Вологды до поселка Молочное до четырех полос движения также проводятся работы на мосту через реку Вологду, состоящем из двух сооружений. Объект находится близ деревни Семёнково (км 13). В августе 2021 в эксплуатацию сдан левый мост, к июлю 2022 года отремонтируют правый. В данный момент движение по нему открыто, завершаются работы по ремонту опор сооружения.

Добавим, что сегодня, одновременно с объектом капремонта автодороги, на 10-м км трассы А-119 введена в эксплуатацию многофункциональная зона дорожного сервиса, на территории которой расположены стоянка транспорта, кафе и автозаправочная станция.

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