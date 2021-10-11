АВТОТОР освоил производство обновленного Kia Ceed

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Калининградский автомобилестроительный завод АВТОТОР освоил выпуск обновленной модели Kia Ceed. Серийное производство хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW стартовало 11 октября на производственной площадке в микрорайоне им. Александра Космодемьянского в Калининграде.

Для обновленных Ceed и Ceed SW будут предложены новый двигатель 1,5 T-GDI (150 л.с., 253 Н•м) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT и двигатель 1,6 MPI (128 л. с., 154,6 Н•м) в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией.

В ряде комплектаций Kia Ceed будет предлагаться штатно установленное оборудование телематического комплекса Kia Connect с доступом к навигационным сервисам и новейшая версия комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Как подчеркнули в Инжиниринговом центре АВТОТОР, для производства рестайлинговой модели были разработаны и обновлены несколько десятков операционных технологических карт. В частности, был разработан комплект операционных технологических карт для обновленных фар головного света, фонарей, передних и задних бамперов, а также для нового типа двигателя внутреннего сгорания — 1,5 T-GDI. Кроме того, в ходе освоения выпуска обновленного Kia Ceed для программирования и проверки настройки новой системы Kia Connect было обновлено программное обеспечение оборудования для программирования электронных систем. Проведена модернизация технологической оснастки, в том числе оснастки для сборки нового типа двигателя.

За заводе АВТОТОР производство модели началось в 2007 году. Все новые и обновленные версии Kia Ceed, которые были представлены за это время на российском рынке, также выпускались на калининградском предприятии.