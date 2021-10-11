Российская компания признана лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта

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Разработчик программного обеспечения для распознавания лиц и интеллектуальной видеоаналитики NtechLab — технологический партнер Госкорпорации Ростех — победил в первом международном соревновании стартапов G20 Innovation League. Технологический форум проходил в Сорренто 9-10 октября.

Конкурс прошел в два этапа. На первом самые перспективные стартапы номинировались каждой из стран G20. На втором этапе 100 стартапов, которые прошли в финал, оценивались международными венчурными инвесторами и технологическими корпорациями по финансовым результатам, уникальности продукта, компетенциям команды, соответствию предлагаемых решений вызовам современности и другим критериям.

«Международное сообщество придерживается единого мнения — без систем интеллектуальной видеоаналитики город не может быть умным и безопасным, а бизнес конкурентоспособным, и победа NtechLab подтверждает статус нашей компании как одного из мировых лидеров в создании таких систем. Видеоаналитика уже используется практически во всех отраслях — от промышленности до розничной торговли — и помогает обществу и бизнесу в своевременном реагировании на инциденты и принятии долгосрочных стратегических решений», — подчеркнул генеральный директор NtechLab Андрей Теленков, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Это вторая крупная победа в международных соревнованиях для NtechLab менее чем за полгода. В мае компания заняла первое место в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий министерства торговли США (NIST). Конкурс считается самым престижным международным соревнованием компаний, которые занимаются распознаванием лиц.

Флагманский продукт NtechLab — FindFace Multi — платформа мультиобъектной видеоаналитики на основе передовой технологии распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей.

У NtechLab есть более 200 реализованных проектов в 20 странах Африки, Европы, Латинской Америки, Персидского залива, Южной и Юго-Восточной Азии. В августе система распознавания лиц NtechLab была внедрена на самом загруженном участке железных дорог Индии. Система распознает до 50 человек в кадре и используется для управления пассажиропотоком, подсчета пассажиров, а также для розыска преступников.