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Roman Wyrzykowski Информационные технологии

В России с нуля разработали модель искусственного интеллекта на 80 млрд параметров

Открытые параметры модели дают российским разработчикам основу для собственных ИИ-сервисов, а активация лишь части из 80 млрд параметров снижает вычислительную нагрузку при обработке запросов.
© t.me
© yandex.ru

Российские разработчики создали с нуля новую языковую модель Alice AI Foundation LLM, которая содержит 80 млрд параметров. Для ее обучения использовали массив данных объемом 18 трлн токенов. При обработке запросов одновременно задействуется около 3 млрд параметров, что позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам.Модель станет технологической основой для дальнейшего развития российских сервисов искусственного интеллекта. На ее базе планируют создавать системы, способные решать более сложные задачи с использованием рассуждений, а также самостоятельно выполнять последовательности действий.

Параметры модели опубликованы в свободном доступе.

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Источник: t.me

Комментарии 10

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  • 4
    Нет аватара termometrix23.09.26 16:53:57

    Интересная статья, Спасибо!
    Я думаю, что при составлении различных алгоритмов нейронных сетей или целых генераторов нейронных сетей возможно, что мельчайшие составляющие их элементы будут рассматриваться как определенный цвет.Количество цветов, сочетания наложений различных сотевых или всех возможных цветовых оттенков видимого спектра — это практически бесконечные комбинации.Казалось бы, таким образом целые библиотеки с миллионами тонн книг могут поместиться только в одном цветовом оттенке, в одной точке с минимальной занимаемой памятью!Ускорение вычислений и возможности памяти будут гигантскими, по крайней мере, теоретически,будут гигантскими,при этом используются минимальные вычислительные мощности в рамках одного обычного ЭВМ.
    Готов отправить математический алгоритм данного механизма, но я хочу, чтобы он был секретным и доступным только российским государственным органам и вооруженным силам.Но, к моему огромному сожалению, мне приходится жить во враждебной России стране, и если я попытаюсь отправить по почте России этот алгоритм, вражеские службы наверняка перехватят текст и все прочитают.

    Отредактировано: termometrix~17:04 23.09.26
    #1321630
  • 3
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski23.09.26 17:57:58

    Модель содержит 80 млрд параметров, из которых в работе одновременно активны 3 млрд. Она обучена на 18 трлн токенов. «Яндекс» открыл веса модели и выпустил ее в открытый доступ под лицензией Apache 2.0, которая разрешает коммерческое и исследовательское использование.

    Alice AI Foundation LLM является экспериментальной версией будущей единой рассуждающей модели. Она должна стать основой агентных возможностей «Алисы AI», которые позволят пользователям поручать сервису выполнение конкретных действий, сообщили РБК в пресс-службе компании.

    Модель построена на архитектуре Mixture of Experts (MoE). За счет небольшого числа активных параметров она требует меньше вычислительных ресурсов при работе. По данным «Яндекса», модель показывает высокие результаты в задачах на программирование и рассуждение, а также превосходит ряд более крупных открытых моделей в тестах на знание фактов, актуальных для русскоязычных пользователей.

    Для оценки этих возможностей компания разработала два собственных бенчмарка — WikiWebFacts и HardMultiQA. Первый проверяет знания дат, определений, событий и персоналий, второй охватывает более редкие области, включая медицину, право, IT и искусство. Оба набора заданий «Яндекс» также опубликовал в открытом доступе вместе с эталонными ответами и протоколом оценки.

    При обучении модели инженеры оптимизировали процесс передачи данных между видеокартами, что позволило примерно вдвое ускорить отдельные этапы обучения. Кроме того, каскад классификаторов помог в десятки раз сократить объем вычислений при отборе обучающих данных.
    [ссылки отключены]

    #1321634
  • 5
    rvk rvk23.09.26 23:12:30

    Интересно, она уже не стесняется отвечать на вопрос «Чей Крым?»

    #1321638
    • 1
      shigorin shigorin24.09.26 09:41:26

      Та же первая мысль.

      #1321650
      • 0
        Нет аватара termometrix24.09.26 09:48:47

        К сожалению, в чате Алисы иногда используются сомнительные иностранные источники и «информация» от тех, кто является иностранными агентами, которые находятся на кормушке у «золотого миллиарда». Западная пропаганда, переведенная на русский язык, часто проникает даже в поисковую систему Яндекса.

        #1321652
  • Нет аватара alexm25.09.26 11:19:21

    Тяжело идем,
    3dnews.ru: Создатели ИИ спохватились, что его развитие выходит из-под контроля. Лидеры Anthropic, OpenAI и Google призывают к замедлению гонки и созданию единого органа по обеспечению безопасности.
    Здесь уже давно пора стратегически смотреть на вещи!!!

    #1321704
    • Нет аватара Алексей Растригин25.09.26 11:34:17
      Лидеры Anthropic, OpenAI и Google призывают к замедлению гонки


      только потому, что зафиксировали свое отставание от Китая
      А перед этим они хотели резко ускориться       

      #1321710
      • Нет аватара alexm25.09.26 11:41:47

        Ну Вам такой вот ответ:
        Уже в 2026 году звучат предупреждения о том, что ИИ может выйти из-под контроля и это приведёт к катастрофическим последствиям для человечества.
        Международный доклад по безопасности ИИ за 2026 год отмечает, что нынешние системы демонстрируют ранние признаки способностей, связанных с потерей контроля, но пока не обладают их сочетанием и уровнем, необходимым для такого сценария.
        vc.ru

        #1321711
        • Нет аватара Алексей Растригин25.09.26 14:47:59

          Все верно, сейчас из каждого амерского утюга запукивают мир страшилками про «стрррашный ИИ"
          А еще в прошлом году вовсю соревновались сказками про амерский же ИИ, который всех подебит       

          #1321726
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski25.09.26 20:21:23

    Суверенную модель Яндекса включили в зарубежные подборки лучших открытых разработок вместе с моделями Google, DeepSeek и Qwen.

    Инженер Google DeepMind отмечает, что размер модели перестаёт быть главным показателем, теперь важнее, сколько ресурсов уходит на её работу. Alice AI Foundation LLM приводят как пример такого подхода: она использует только 3 млрд параметров из 80 млрд, но выдаёт результаты уровня более тяжёлых моделей.
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    #1321754