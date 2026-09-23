В России с нуля разработали модель искусственного интеллекта на 80 млрд параметров
Российские разработчики создали с нуля новую языковую модель Alice AI Foundation LLM, которая содержит 80 млрд параметров. Для ее обучения использовали массив данных объемом 18 трлн токенов. При обработке запросов одновременно задействуется около 3 млрд параметров, что позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам.Модель станет технологической основой для дальнейшего развития российских сервисов искусственного интеллекта. На ее базе планируют создавать системы, способные решать более сложные задачи с использованием рассуждений, а также самостоятельно выполнять последовательности действий.
Параметры модели опубликованы в свободном доступе.
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