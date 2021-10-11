В России построили «супертраулер» — один из самых современных кораблей в мире
24 сентября, на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Капитан Мартынов», строящегося в рамках реализации государственной программы инвестквот. Всего в рамках этой программы будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла.
Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264301&hash=84eeed593da4e176&hd=2
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