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24 сентября, на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Капитан Мартынов», строящегося в рамках реализации государственной программы инвестквот. Всего в рамках этой программы будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла.

Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264301&hash=84eeed593da4e176&hd=2