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В России построили «супертраулер» — один из самых современных кораблей в мире

 © Фото из открытых источников

24 сентября, на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Капитан Мартынов», строящегося в рамках реализации государственной программы инвестквот. Всего в рамках этой программы будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла.

Ролик подготовлен по материалам канала «Сделано у нас» в Яндекс.Дзен совместно с телеканалом Царьград.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264301&hash=84eeed593da4e176&hd=2

  • rvk
  • 2
Царьград, судостроение
  • Нет аватара termometrix
    11.10.2118:54:13

    Впечатляет!Браво!

    Отредактировано: termometrix~18:54 11.10.21
    #1241155
  • Clausson Clausson
    11.10.2121:53:33

    Забыли упомянуть, что это уже четвертое судно в серии больших морозильных траулеров проекта СТ-192. Молодцы.

    Еще бы барыг прижали которые цену рыбы у моряков в 3-4 раза умножают.

    #1241163
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