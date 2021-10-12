В Красноярском крае построили заготовительные пункты сельскохозяйственной и лесной продукции

© mcx.gov.ru

На юге региона созданы четыре заготовительных пункта. Их строительство обошлось в 135 млн рублей, в том числе 120 млн рублей — средства господдержки. В Ермаковском, Шушенском и Каратузском районах предприятия уже работают, в Идринском пункт введут в эксплуатацию до конца 2021 года.

Здесь же созданы торговые точки под единым брендом «Земляки» для сбыта лесной и сельхозпродукции по доступным ценам.В этом году заготовительные пункты принимали у жителей грибы — лисички, белые, грузди, опята, а также ягоды — чернику, облепиху, бруснику, клюкву. Предполагаемый общий объем заготовки и переработки дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений на юге края составит порядка 300 тонн в год.

Запуск заготовительных пунктов позволил обеспечить самозанятость граждан в территориях.Выстраивание системы заготовительных пунктов позволит перерабатывать полезную дикорастущую продукцию, избытки сельхозпродукции наших садоводов и, что очень важно, — увеличить самозанятость и доход жителей края.

Отметим, поставки дикоросов из края организованы в Московскую, Вологодскую, Калужскую области.В 2022-2024 годах планируется построить еще четыре пункта, в том числе на севере края. В перспективе заготовительные пункты также будут принимать излишки плодоовощной продукции, которую выращивают жители края в личных подсобных хозяйствах.