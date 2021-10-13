На молочном комбинате в Тимашевске Краснодарского края запустили новую линию переработки молока

© kubnews.ru

Новая линия — четвертая для производства детского питания и шестнадцатая для Тимашевского молочного комбината. Он станет первой площадкой для производства новинки — детского творога в мягкой упаковке. Здесь будут выпускать 6 тысяч его упаковок в час. Продукт вскоре появится на полках магазинов в Южном, Центральном, Северо-Западном регионах, в Поволжье и на Урале.

В проект более 350 млн рублей. С расширением производства объём закупки сырого молока увеличится на 10 тонн в сутки.

Завод для производства детских продуктов открыли на территории Тимашевского молочного комбината в 2018 году. В 2021 году он получил серебряный LEED сертификат — это значит, что завод соответствует высоким стандартам с точки зрения технологий строительства, влияния на окружающую среду. На предприятии создана социальная инфраструктура для комфортной работы специалистов. Здесь работают 560 сотрудников.

Ежесуточно на заводе перерабатывают более 400 тонн молока с 15 хозяйств Краснодарского края.

Компания производит более 100 наименований молочных продуктов под торговыми марками «Кубанская буренка», «Чудо», «Весёлый молочник», «Домик в деревне», BioMax, а также детское питание «Агуша» и «Чудо детки».