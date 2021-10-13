Мегастройки Тюмени: набережные
Прошло уже пять лет после последней публикации о тюменской набережной, за прошедшие годы развитие объекта не прекращалось, а её длина увеличилась почти на полтора километра. В этой статье я предлагаю познакомиться с городскими набережными, ведь их теперь в Тюмени три.
Набережная Туры в Тюмени — объект отнюдь не местечковый, а уникальный и выдающийся даже в масштабах страны. Набережная имеет четыре уровня и построена по оригинальному проекту, учитывающему сложный рельеф правого берега с перепадом высот в 22 метра и регулярно повторяющиеся многометровые паводки. Каждый год во время весеннего половодья нижние уровни набережной затапливаются, но уже к июню, когда уровень воды в реке снижается, все уровни набережной становятся доступными для прогулок.
Началось строительство городской набережной в 2005 году. Сначала была построена центральная часть протяженностью 1,7 километра. После 2012 года строители продолжали строительство других очередей набережной с двух сторон — со стороны Свято-Троицкого собора и со стороны Масловского взвоза. В 2017 году первая часть была увеличена на 900 метров, в 2019 году вторая — примерно на 500 метров.
Вопрос о необходимости строительства набережной и берегоукрепления реки обсуждался с 1980 года. Дело в том, что годом ранее в Тюмени случилось катастрофическое наводнение. Уровень воды в реке поднялся на 924 сантиметра и старую левобережную дамбу прорвало. Наводнение затронуло 15 тысяч человек, а ущерб составил 170 миллионов рублей — огромные деньги по тем временам! Обрушения берега происходили регулярно, с каждым паводком река отвоёвывала не только часть суши. В 1982 году центральный пролет деревянного моста через Туру сорвался с опор и упал в воду вместе с горожанами, один человек погиб. Стало понятно, что вопрос о проведении комплексных работ по укреплению берегов Туры назрел.
Интересен факт, что за 100 последних лет берег Туры подмыло настолько, что Благовещенский собор находился бы сейчас высоко в воздухе, не будь он взорван в 1932 году. Впрочем, одним из оправданий коммунистов тогда тоже была угроза обрушения храма в реку.
Первый участок начали строить в 1990 году в виде вертикальной стенки из железобетонного шпунта. Но из-за отсутствия финансирования все остановилось. Эта часть набережной осталась незаанкерованной, незасыпанной. Одним словом, все, что удалось построить, постепенно стало разрушаться… Вопрос строительства «ожил» в середине 90-х и в 1998 году была построена шпунтовая металлическая стенка длиной 400 м. на самом проблемном участке. Тюмень убедилась, что в принятом решении не ошиблась, а вывод однозначен — строить. И срочно!
В моём фотоархиве сохранились фотографии Тюмени 2009 года. Тогда берег Туры к западу от пешеходного моста был абсолютно дик.
На востоке очертания набережной уже угадывались.
Сегодня набережная впечатляет своей красотой! Горожане гордятся ею. Это настоящая визитка Тюмени…
Панорама предпоследнего участка набережной у Свято-Троицкого монастыря.
Самый новый участок набережной у Масловского взвоза.
Масловский взвоз — старинная дорога, покрытая брусчаткой и ведущая к берегу Туры, тихая и загадочная. Надо пройти по улице 25-го Октября (бывшей Ильинской) мимо женского монастыря — и вот он, пологий спуск к реке.
Ещё до середины XX века это было очень многолюдное место, товары и продукты питания ввозили в Тюмень по Масловскому взвозу. На берегу стояли пакгаузы, ходили поезда. Это было уникальное место в Тюмени. В конце XIX века в нескольких метрах друг от друга стояли железнодорожный и речной вокзалы. Не всякий город России имел столь удобную транспортную магистраль: путник от Екатеринбурга добирался до уездной Тюмени, делал несколько шагов по набережной, пересаживался на пароход и направлялся по судоходной Туре в губернский Тобольск или Обдорск.
Сегодня домик железнодорожной станции Тура (ул. Пристанская, 13) огорожен высоким забором, памятник истории ждёт своего возвращения к туристам. Мемориальная табличка на его стене повествует, что летом 1890 года проездом на родину, в Тобольск, здесь побывал Д.И. Менделеев.
Сейчас территория, где раньше были железнодорожные пути вымощена плиткой. Площадь используют для массовых мероприятий.
Исторические здания на площади восстановлены.
Контора пароходства.
Водонасосная станция.
С левого берега новые городские кварталы подступают к берегу всё дальше оттесняя застройку Бухарской слободы и цыганских кварталов.
За 12 лет Тюмень серьёзно выросла.
Сложно угадать, что обе фотографии сделаны с одного ракурса.
Получив отличную набережную горожанам захотелось большего. Городские форумы пестрели сообщениями, что пешеходный мост ведёт в никуда. Так возникла идея создать на левом берегу что-то пешеходно-привлекательное, и она воплотилась в жизнь.
К работам над левым берегом набережной приступили в августе 2019 года и состояли они из двух этапов: берегоукрепления и благоустройства участка протяженностью 916 метров с тремя зонами (спортивной, детской и прогулочной).
Для начала рабочие вырубили старый ивняк и высокорослые деревья. От постоянных паводков многие деревья пришли в негодность.
В сентябре 2020 г. стройка была в самом разгаре.
Строительство левобережного участка завершилось к концу 2020 года.
В спортивной части устроен скейт-парк.
Детская зона.
Прогулочный участок.
Вот уже год как в Тюмени установился «аридный климат». Из-за практически полного отсутствия осадков Тура обмелела, повсеместно обнажилось дно. С таким маловодьем Тюмень не сталкивалась никогда.
На левом берегу вода отступила на полтора десятка метров.
Справа обнажились, ранее скрытые в воде трубошпунты.
В 2020 году завершилось строительство набережной в Заречном микрорайоне.
Благоустройство началось с берегоукрепления Туры, 555 метров дамбы проложены от ул. Астраханской до аквапарка. Теперь набережная, выполняет роль защитного сооружения, ведь раньше Заречный парк во время паводков заливало водой вплоть до улицы Щербакова.
На дамбе благоустроена прогулочная зона с велодорожкой, балкончиками, террасами.
Скоро одно из любимых мест отдыха горожан — парк Заречный ждут большие преобразования. На его месте вырастет ландшафтный парк с развитой инфраструктурой. По задумке авторов проекта на площади 7 гектаров планируют разместить спортивные и детские игровые площадки, современный памп-трек, зоны отдыха для взрослых, центральную площадь с «сухим» фонтаном, водопады и водные комплексы для детей, огромную поляну для массовых гуляний со сценой, собачьи площадки.
Набережная Туры давно и незаметно стала любимой горожанами и гостями города — сначала из-за моста Влюблённых, затем — из-за фонтанов и цветов, уличных кафе и источающих аромат лета зеленых кустарников. Сейчас можно с полным правом сказать слова, которые любят повторять экскурсоводы, — если вы не побывали на набережных, значит вы не были в Тюмени.
В публикации использованы личные фотографии и 6 фото из открытых источников.
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14.10.2110:08:52