Мегастройки Тюмени: набережные

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Прошло уже пять лет после последней публикации о тюменской набережной, за прошедшие годы развитие объекта не прекращалось, а её длина увеличилась почти на полтора километра. В этой статье я предлагаю познакомиться с городскими набережными, ведь их теперь в Тюмени три.

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Набережная Туры в Тюмени — объект отнюдь не местечковый, а уникальный и выдающийся даже в масштабах страны. Набережная имеет четыре уровня и построена по оригинальному проекту, учитывающему сложный рельеф правого берега с перепадом высот в 22 метра и регулярно повторяющиеся многометровые паводки. Каждый год во время весеннего половодья нижние уровни набережной затапливаются, но уже к июню, когда уровень воды в реке снижается, все уровни набережной становятся доступными для прогулок.

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Началось строительство городской набережной в 2005 году. Сначала была построена центральная часть протяженностью 1,7 километра. После 2012 года строители продолжали строительство других очередей набережной с двух сторон — со стороны Свято-Троицкого собора и со стороны Масловского взвоза. В 2017 году первая часть была увеличена на 900 метров, в 2019 году вторая — примерно на 500 метров.

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Вопрос о необходимости строительства набережной и берегоукрепления реки обсуждался с 1980 года. Дело в том, что годом ранее в Тюмени случилось катастрофическое наводнение. Уровень воды в реке поднялся на 924 сантиметра и старую левобережную дамбу прорвало. Наводнение затронуло 15 тысяч человек, а ущерб составил 170 миллионов рублей — огромные деньги по тем временам! Обрушения берега происходили регулярно, с каждым паводком река отвоёвывала не только часть суши. В 1982 году центральный пролет деревянного моста через Туру сорвался с опор и упал в воду вместе с горожанами, один человек погиб. Стало понятно, что вопрос о проведении комплексных работ по укреплению берегов Туры назрел.

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Интересен факт, что за 100 последних лет берег Туры подмыло настолько, что Благовещенский собор находился бы сейчас высоко в воздухе, не будь он взорван в 1932 году. Впрочем, одним из оправданий коммунистов тогда тоже была угроза обрушения храма в реку.

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Первый участок начали строить в 1990 году в виде вертикальной стенки из железобетонного шпунта. Но из-за отсутствия финансирования все остановилось. Эта часть набережной осталась незаанкерованной, незасыпанной. Одним словом, все, что удалось построить, постепенно стало разрушаться… Вопрос строительства «ожил» в середине 90-х и в 1998 году была построена шпунтовая металлическая стенка длиной 400 м. на самом проблемном участке. Тюмень убедилась, что в принятом решении не ошиблась, а вывод однозначен — строить. И срочно!

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В моём фотоархиве сохранились фотографии Тюмени 2009 года. Тогда берег Туры к западу от пешеходного моста был абсолютно дик.

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На востоке очертания набережной уже угадывались.

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Сегодня набережная впечатляет своей красотой! Горожане гордятся ею. Это настоящая визитка Тюмени…

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Панорама предпоследнего участка набережной у Свято-Троицкого монастыря.

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Самый новый участок набережной у Масловского взвоза.

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Масловский взвоз — старинная дорога, покрытая брусчаткой и ведущая к берегу Туры, тихая и загадочная. Надо пройти по улице 25-го Октября (бывшей Ильинской) мимо женского монастыря — и вот он, пологий спуск к реке.

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Ещё до середины XX века это было очень многолюдное место, товары и продукты питания ввозили в Тюмень по Масловскому взвозу. На берегу стояли пакгаузы, ходили поезда. Это было уникальное место в Тюмени. В конце XIX века в нескольких метрах друг от друга стояли железнодорожный и речной вокзалы. Не всякий город России имел столь удобную транспортную магистраль: путник от Екатеринбурга добирался до уездной Тюмени, делал несколько шагов по набережной, пересаживался на пароход и направлялся по судоходной Туре в губернский Тобольск или Обдорск.

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Сегодня домик железнодорожной станции Тура (ул. Пристанская, 13) огорожен высоким забором, памятник истории ждёт своего возвращения к туристам. Мемориальная табличка на его стене повествует, что летом 1890 года проездом на родину, в Тобольск, здесь побывал Д.И. Менделеев.

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Сейчас территория, где раньше были железнодорожные пути вымощена плиткой. Площадь используют для массовых мероприятий.

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Исторические здания на площади восстановлены.

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Контора пароходства.

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Водонасосная станция.

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С левого берега новые городские кварталы подступают к берегу всё дальше оттесняя застройку Бухарской слободы и цыганских кварталов.

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За 12 лет Тюмень серьёзно выросла.

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Сложно угадать, что обе фотографии сделаны с одного ракурса.

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Получив отличную набережную горожанам захотелось большего. Городские форумы пестрели сообщениями, что пешеходный мост ведёт в никуда. Так возникла идея создать на левом берегу что-то пешеходно-привлекательное, и она воплотилась в жизнь.

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К работам над левым берегом набережной приступили в августе 2019 года и состояли они из двух этапов: берегоукрепления и благоустройства участка протяженностью 916 метров с тремя зонами (спортивной, детской и прогулочной).

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Для начала рабочие вырубили старый ивняк и высокорослые деревья. От постоянных паводков многие деревья пришли в негодность.

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В сентябре 2020 г. стройка была в самом разгаре.

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Строительство левобережного участка завершилось к концу 2020 года.

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В спортивной части устроен скейт-парк.

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Детская зона.

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Прогулочный участок.

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Вот уже год как в Тюмени установился «аридный климат». Из-за практически полного отсутствия осадков Тура обмелела, повсеместно обнажилось дно. С таким маловодьем Тюмень не сталкивалась никогда.

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На левом берегу вода отступила на полтора десятка метров.

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Справа обнажились, ранее скрытые в воде трубошпунты.

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В 2020 году завершилось строительство набережной в Заречном микрорайоне.

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Благоустройство началось с берегоукрепления Туры, 555 метров дамбы проложены от ул. Астраханской до аквапарка. Теперь набережная, выполняет роль защитного сооружения, ведь раньше Заречный парк во время паводков заливало водой вплоть до улицы Щербакова.

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На дамбе благоустроена прогулочная зона с велодорожкой, балкончиками, террасами.

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Скоро одно из любимых мест отдыха горожан — парк Заречный ждут большие преобразования. На его месте вырастет ландшафтный парк с развитой инфраструктурой. По задумке авторов проекта на площади 7 гектаров планируют разместить спортивные и детские игровые площадки, современный памп-трек, зоны отдыха для взрослых, центральную площадь с «сухим» фонтаном, водопады и водные комплексы для детей, огромную поляну для массовых гуляний со сценой, собачьи площадки.

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© mail.ru

© mail.ru

© mail.ru

Набережная Туры давно и незаметно стала любимой горожанами и гостями города — сначала из-за моста Влюблённых, затем — из-за фонтанов и цветов, уличных кафе и источающих аромат лета зеленых кустарников. Сейчас можно с полным правом сказать слова, которые любят повторять экскурсоводы, — если вы не побывали на набережных, значит вы не были в Тюмени.

© mail.ru

© mail.ru

© mail.ru

В публикации использованы личные фотографии и 6 фото из открытых источников.

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