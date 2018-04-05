Мегастройки г.Тюмени: реконструкция ул. М.Мельникайте

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Помимо строительства Тюменской кольцевой автодороги реализуется проект по реконструкции одной из главных улиц г.Тюмени — улицы Марите Мельникайте. Название улица получила в 1958 году в честь Героя Советского Союза литовской партизанки Марите Мельникайте, которая в годы войны недолгое время до отправки на фронт работала на городском станкостроительном заводе. Протяжённость улицы сейчас составляет более 8,5 километров. Согласно проекта на магистрали будет реализован принцип беспрерывного движения, а её длина за счёт пробивки новых участков на севере и юге увеличится ещё на 4 километра.

Реконструкция улицы стартовала в 2012 г., а на следующий год на ул. Мельникайте открылась первая в городе эстакада над кольцом на её пересечении с Широтной улицей.





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© Фото из открытых источников

Одним из элементов реконструкции является и эстакада над кольцом на пересечении улиц М.Мельникайте и И.Федюнинского , она открылась в 2016 г.





© Фото из открытых источников

Главным участком проекта является реконструкция «Совмещённого» моста через р.Туру и строительство транспортной развязки с ул. Дамбовской. Реконструкция моста началась осенью 2016 года.





© Фото из открытых источников

Через год первая половинка моста была готова.





© Фото из открытых источников

Следом были демонтированы старые пролёты и опоры.





© Фото из открытых источников

С демонтажом «Совмещённого» моста канул в лету большой кусок истории Тюмени середины XX века — донефтяной период и эпоха освоения севера Западной Сибири.





© Фото из открытых источников

Проект автомобильного моста через р.Туру и транспортной развязки с ул. Дамбовской. На втором этапе проекта предстоит построить вторую нитку моста, путепроводы над ул. Дамбовской и железной дорогой речного порта, съезды и саму улицу Дамбовскую, движение по которой закрыто из-за строительных работ.





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Разобранный старый путепровод узкоколейки.





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Все постоянные опроры моста готовы, фото с левого берега.





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Стоит отметить, что в XXI веке суммарное количество полос движения на старых и новых мостах через р.Туру увеличилось с 10 до 24 штук.





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Устойная опора путепровода над ул. Дамбовской.





© Фото из открытых источников

Строительство опор путепровода и съездов.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Монтаж пролётов над ул. Дамбовской.





© Фото из открытых источников

Поворотные съезды на ул. Дамбовскую.





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Готовая западная часть путепровода над железнодорожной веткой.





© Фото из открытых источников

Аванбек забрался на временную опору левого берега. Полное завершение строительства произойдёт к концу 2018 года.





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В будущем на ул. Мельникайте предстоит построить ещё не меньше 5 транспортных объектов, к их возведению город активно приступит с 2019 года.

Проект развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. 30 лет Победы, старт реализации намечен на 2019 год.





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Проект автомобильного тоннеля под ул. Республики.





© Фото из открытых источников

Проект путепровода над ул. 50 лет Октября.





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Проект реконструкции перекрёстка ул. Дружбы и ул. Мельникайте.





© Фото из открытых источников