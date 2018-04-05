Мегастройки г.Тюмени: реконструкция ул. М.Мельникайте
Помимо строительства Тюменской кольцевой автодороги реализуется проект по реконструкции одной из главных улиц г.Тюмени — улицы Марите Мельникайте. Название улица получила в 1958 году в честь Героя Советского Союза литовской партизанки Марите Мельникайте, которая в годы войны недолгое время до отправки на фронт работала на городском станкостроительном заводе. Протяжённость улицы сейчас составляет более 8,5 километров. Согласно проекта на магистрали будет реализован принцип беспрерывного движения, а её длина за счёт пробивки новых участков на севере и юге увеличится ещё на 4 километра.
Реконструкция улицы стартовала в 2012 г., а на следующий год на ул. Мельникайте открылась первая в городе эстакада над кольцом на её пересечении с Широтной улицей.
Одним из элементов реконструкции является и эстакада над кольцом на пересечении улиц М.Мельникайте и И.Федюнинского, она открылась в 2016 г.
Главным участком проекта является реконструкция «Совмещённого» моста через р.Туру и строительство транспортной развязки с ул. Дамбовской. Реконструкция моста началась осенью 2016 года.
Через год первая половинка моста была готова.
Следом были демонтированы старые пролёты и опоры.
С демонтажом «Совмещённого» моста канул в лету большой кусок истории Тюмени середины XX века — донефтяной период и эпоха освоения севера Западной Сибири.
Проект автомобильного моста через р.Туру и транспортной развязки с ул. Дамбовской. На втором этапе проекта предстоит построить вторую нитку моста, путепроводы над ул. Дамбовской и железной дорогой речного порта, съезды и саму улицу Дамбовскую, движение по которой закрыто из-за строительных работ.
Разобранный старый путепровод узкоколейки.
Все постоянные опроры моста готовы, фото с левого берега.
Стоит отметить, что в XXI веке суммарное количество полос движения на старых и новых мостах через р.Туру увеличилось с 10 до 24 штук.
Устойная опора путепровода над ул. Дамбовской.
Строительство опор путепровода и съездов.
Монтаж пролётов над ул. Дамбовской.
Поворотные съезды на ул. Дамбовскую.
Готовая западная часть путепровода над железнодорожной веткой.
Аванбек забрался на временную опору левого берега. Полное завершение строительства произойдёт к концу 2018 года.
В будущем на ул. Мельникайте предстоит построить ещё не меньше 5 транспортных объектов, к их возведению город активно приступит с 2019 года.
Проект развязки на пересечении ул. Мельникайте и ул. 30 лет Победы, старт реализации намечен на 2019 год.
Проект автомобильного тоннеля под ул. Республики.
Проект путепровода над ул. 50 лет Октября.
Проект реконструкции перекрёстка ул. Дружбы и ул. Мельникайте.
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- lapshin-89
- 05.04.201809:25
- 1
05.04.1812:31:07