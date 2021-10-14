«Трансмашхолдинг» отгрузил в Ташкент партию составов метро

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В подмосковных Мытищах состоялась торжественная церемония отправки 20 современных российских вагонов метро серии 81-765/766/767 метро в Узбекистан. Подвижной состав выпущен на предприятии «Метровагонмаш», которое входит в состав АО «Трансмашхолдинг» — одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Это уже вторая партия, первую поставили в 2019 году.

Подвижной состав будет эксплуатироваться в Ташкентском метрополитене. Из новых вагонов сформируют 5 поездов. До конца года в Ташкент будет отправлено еще 20 вагонов метро. Кредитный договор на поставку 40 вагонов метро ВЭБ.РФ и метрополитен Ташкента (унитарное предприятие «Тошкент метрополитени» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари») подписали в апреле 2021 года. Объем кредитной линии составляет 30,4 млн евро, которые предоставляются на срок до 12 лет. В рамках отдельного кредитного договора проект поддерживает Группа Российского экспортного центра: часть стоимости вагонов метро и стоимость комплекта запасных частей и принадлежностей под страховое покрытие АО «ЭКСАР» (группа РЭЦ) финансирует АО «РОСЭКСИМБАНК». Объём кредитной линии составляет 24,4 млн евро, срок — до 12 лет. В 2019 г. ВЭБ.РФ профинансировал поставку в Узбекистан первой партии из 20 вагонов метро (пять поездов метро в четырехвагонном исполнении).