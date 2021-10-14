Новые архитектурные решения

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Супермаркет «Быстроном» в Новосибирске

Мы нечасто публикуем торговые точки крупных сетей. Как правило, они не отличаются ни архитектурой, ни разнообразием. Тем приятнее, что появляются здания, которые так отличаются от общего потока. Неброские, неяркие, функциональные — и все-таки не общего ряда.

«Быстроном» — сибирская сеть супермаркетов продовольственных товаров с собственным производством готовых блюд в торговом зале. В массе своей магазины выглядят как любой сетевой продовольственный — пестрые и невыразительные. Но — не здание на Первомайской, 57: оно выделяется неожиданным черным фасадом и мини-сквером вокруг.

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© prorus.ru

© prorus.ru

Частые вертикальные полосы на графичном фронте скрывают стыки между панелями и со стороны делают стены похожими на вельветовое полотно. Необычный для продовольственного магазина цвет стал прекрасным фоном для зелени и снега, но при этом не смотрится мрачно и эпатажно. В качестве яркого оживляющего элемента фасадов архитекторы использовали теплый, практически ламповый свет, который льется из больших окон и проемов автостоянки.

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© prorus.ru

Главный вход выделен глубоким порталом и подчеркнут отделкой брусками с текстурой темного дерева. Четверть земельного участка занята пешеходным мощением и озеленением: возле супермаркета разбили освещенный сквер с деревьями и кустами, а для велосипедистов сделали отдельную дорожку, которая ведет к велопарковке.

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Здание магазина размещено на участке с перепадом высотой в этаж. Такой рельеф позволил разместить под супермаркетом открытую автостоянку и исключить пересечение пешеходов и автомобилей на подходе к магазину. Кроме первого этажа с торговым залом порядка 7000 м2 в здании есть антресольный офисный этаж.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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Veer Mall в Екатеринбурге

Торговый центр с динамичным и пластичным главным фасадом и залитыми светом атриумами.

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Концепция создания объемно-планировочного решения многофункционального торгово-развлекательного центра изначально строилась на создании яркого узнаваемого образа. В понимании архитекторов и заказчиков, это сооружение должно было стать Арт-объектом.

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Основными элементами, формирующими образ здания, являются: интерьеры общественных пространств, конструкция сложной по конфигурации стеклянной кровли и кульминацией образа стал уникальный по архитектурному решению и конструктивным особенностям декоративный фасад.

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Основной особенностью интерьера стало создание светлого открытого общественного пространства. Благодаря стеклянной кровле, оно изменяется в течении дня. В солнечные дни на полу и белых стенах появляется графика в виде теней от решетчатой кровли.

Местом притяжения являются просторные двух- и трехуровневые атриумы со стеклянным декоративным мостом и амфитеатром. Особое внимание уделено декоративным решениям потолков и отделке эскалаторов на нижнем торговом уровне.

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Перед южным главным входом со стороны города организована площадь для проведения массовых мероприятий. Для этого на уровне кровли выполнен ажурный козырек в виде пространственной конструкции со стеклянным покрытием. Портал главного входа выполнен как стеклянная стена, с помощью которой достигается визуальная взаимосвязь между экстерьерами и внутренними пространствами.

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Визитной карточкой здания стал декоративный фасад. Его уникальная конструкция была задумана не как прямая цитата веера, но как динамичное решение протяженной линии сооружения. Декоративная решетка выполненная из ламелей декорированных под фактуру дерева. На фасадах ТРЦ нет рекламных вывесок якорных арендаторов, для рекламы выделены специальные зоны, расположенные на 4х участках в наиболее доступных для визуального восприятия.

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Ветеринарный центр в Сколково

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Одноэтажный объем простых строгих очертаний с прозрачным застекленным фасадом — как пример соразмерной, понятной, приветливой и открытой человеку и его питомцу архитектуры.

Ветеринарная клиника с отделениями для грумминга и гостиницей для животных расположилась в одноэтажном здании современной архитектуры, перекликающемся с малоэтажной разреженной застройкой окружающего поселка.

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Квадратное в плане здание увенчано плоской кровлей с широко выступающими свесами. Ленточное остекление по всему периметру создает эффект невесомости и «парения».

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Самая большая плоскость остекления — у главного фасада, где расположен вход. Клиника выглядит распахнутой посетителю, а вечерами приветливо светится, снимая напряжение тех, кто направляется сюда к ветеринарным врачам.

Боковые фасады не выглядят проницаемыми, но одновременно и не являются глухими: они обшиты деревянными ламелями, не доходящими до кровли, которые создают эффект легкой ширмы, экрана, скрывающего ветеринарные кабинеты. Верхняя часть фасада остается полностью остекленной.

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Золотистые деревянные ламели — основной материал отделки здания: помимо экранов на фасаде, ими подшиты широкие свесы кровли. Повторяются они и в интерьере, в частности ими оформлена зона рецепции.

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© prorus.ru

Большое внимание в проекте уделено вечерней подсветке здания. Помимо света, льющегося из входного холла через большие витражи, встроенная нижняя подсветка выхватывает деревянные плоскости фасада и подшивки кровли, заливая постройку теплым золотистым светом.

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Комплексное благоустройство окружающей территории включает озеленение вокруг клиники и у парковки, а так же создание двух площадок для выгула больных животных и животных, которые содержатся в «гостиничной» зоне.

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Кафе «Мука и Фартук» в Йошкар-Оле

Уютное кафе с завтраками, ланчами, свежеприготовленным кофе и одновременно с магазином, предлагающим широкий выбор хлебов на закваске, пирожных, тортов и слоеной выпечки.

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Описание от архитекторов:

Основа концепции МиФ — это воспоминания, связанные с хлебом из детства или юношества: откусить краюшку свежей буханки, пока бежишь домой; самый первый вкус круассана, свежеиспеченные бабушкины пироги в деревне. Из этих приятных эмоций и возник основной слоган МиФ — счастливые истории о хлебе. Ведь у каждого они свои, и обязательно счастливые. «Наши клиенты Настя Анциферова и Женя Дружков — ребята, которые не боятся экспериментировать и воплощать новые концепты в регионах России, — рассказывает основательница STUDIO SHOO Шушана Хачатрян, — Это уже наш третий совместный проект. Размышляя о концепции интерьера, мы хотели уделить внимание работе с текстурами, фактурами и тоном одного цвета. Вдохновением для нас послужили клоузапы текстур ремесленного хлеба — завораживающие линии, по которым растрескался хлеб, поджаристая корочка, молочно-белый цвет мякоти».

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru