В Тюменской области вновь выращивают лён

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Ещё один район Тюменской области приступил к выращиванию льна. Первыми в области 100 га льна масличного посеяли после полувекового перерыва в Сорокинском районе в 2017 году. В 2020 году почин поддержали в Сладковском и Исетском районах. Теперь наступила очередь Казанского района.

Впервые за 40 лет полеводы Казанского района собрали урожай льна. Его перестали возделывать ещё в начале 80-х. А сегодня культивацию растения возрождают, и не зря. На рынке семя льна востребовано, к тому же — экономически выгодно. Ведь стоит дороже пшеницы!

Лён масленичный достаточно неприхотлив. Только вызревает дольше пшеницы. Сухой стебель тонкий, хрупкий, и при солнечной погоде легко воспламеняется. Потому на уборке всегда рядом пожарная машина. В остальном с этой культурой у полеводов «Альянс-Агро» не было проблем.

«Культура новая. Для меня для самого интересно, как для молодого руководителя, попробовать всё хочется. Не было проблем, посеяли, протравили, сейчас убираем», — поделился управляющий сельхозпредприятием «Альянс-Агро» Николай Фомин.

При первом взгляде становится понятно — убирают не зерновые культуры. Собирать лён оказалось не так просто. Техника нужна другая. Но экспериментаторы нашли выход.

«Проблема в обмолоте, то, что жатки на комбайне идут под пшеницу, они его не косят. Приходится косить, ходит косилка специальная, и потом комбайны идут уже подборщиками на подбор», — пояснил Николай Фомин.

На пробу посеяли 200 га. Урожайность получилась для первого раза очень неплохая — 10 центнеров с гектара. Идеальные цифры: от 12 до 15-и. Но и то, что получили — считают высоким результатом. А учитывая то, что стоимость тонны льна в три раза выше пшеничного ценника — выгода очевидна.

«Сегодня любая техническая культура — взять сою, рапс, лён — они очень востребованы на рынке, и сегодня тот эксперимент, который заложили „Альянс-Агро“, я думаю, получился неплохой. Сегодня есть предприятия, которые тоже интересуются этим экспериментом», — обратил внимание начальник управления по развитию АПК Сергей Долгих.

В итоге льняной намолот составил 200 тонн. Рынок сбыта обширен. Из льна делают масло, его используют в фармацевтике и пищевой промышленности. Продать масличную культуру будет легко. А в планах посеять уже тысячу гектаров.