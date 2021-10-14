В Тульской области после реконструкции открылся комбинат Росрезерва «8 марта»

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14 октября в Тульской области в Узловой состоялось открытие после масштабной реконструкции обновлённого комбината Росрезерва «8 марта».

На предприятии были обновлены основные фонды. Федеральное агентство по государственным резервам управляет резервами ресурсов, предназначенными для обеспечения мобилизационных нужд, неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи и других подобных целей. Комбинат «8-е марта» в Тульской области занимается складированием и хранением стратегического запаса нефтепродуктов.

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Комбинат в Тульской области после проведённой реконструкции будет самым новым и технологичным в системе Росрезерва.

На комбинате также состоялся запуск в работу новых очистных сооружений замкнутого цикла, они предназначены для очистки поверхностных стоков с территории предприятия.

© invest-tula.com

© invest-tula.com

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