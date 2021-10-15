«Западные ворота» Оренбурга расширили с двух до четырех полос движения

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Сегодня, 14 октября 2021 года, открыто рабочее движение по капитально отремонтированному участку км 413 — км 419 трассы М-5 «Урал» (Подъезд к Оренбургу), проходящему рядом с селом Подгородняя Покровка Оренбургской области.

Проезжую часть 6-километрового участка расширили с двух до четырех полос движения, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением, заменили дорожную одежду на всем протяжении ремонтного участка. В нормативное состояние привели пересечения и примыкания, укрепили обочины, благоустроили прилегающие к автодороге территории. Для отвода воды с проезжей части устроили водосброс и установили прикромочные лотки.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Дополнительно у села Подгородняя Покровка установили шумозащитные экраны, более 10,5 км барьерного ограждения, обустроили пешеходные переходы и тротуары. Для пользователей общественного транспорта смонтировали четыре автопавильона — по два у села Подгородняя Покровка и у СНТ «Мичуринец-2».

Особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения, поскольку участок капремонта — один из главных въездов в город Оренбург со стороны Самарской области. Среднесуточная интенсивность движения здесь составляет более 6 тыс. авт./сут. Поэтому специалисты устроили здесь сплошное электроосвещение, нанесли почти 37 тыс.п.м. термопластиковой разметки и установили 159 дорожных знаков.

В настоящее время ведется капитальный ремонт двух соседних участков (км 400 — км 407, км 407 — км 413) с расширением до четырех полос движения. Эти работы планируется завершить в 2022 году.