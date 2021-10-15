«Свеза» в Петербурге произвела первую партию максиформатной фанеры для грузового транспорта

На петербургском комбинате «Свезы» произведена первая партия фанеры 8×12 футов (2440×3660 мм). Она особенно востребована у клиентов автотранспортной отрасли, так как ее использование позволяет увеличить грузоподъёмность и вместимость автомобильных фургонов и прицепов.

Разработкой технологии и изготовлением занимались эксперты Центра технологического развития «Свезы» в Санкт-Петербурге. Всего было изготовлено 10 листов двух толщин: 9 мм и 21 мм. Заказчиком нового продукта выступил крупный отечественный производитель грузового автотранспорта.

"Производители грузовых фургонов и автоприцепов используют фанеру для обустройства в них полов. При этом использование фанеры большего формата позволяет производителям, во-первых, осуществлять монтаж пола за одну операцию, а во-вторых, сократить количество внутренних металлоконструкций и, соответственно, нагрузку на колесные оси. Это, в свою очередь, означает увеличение грузоподъемности и вместимости будущего трейлера", — поясняет Дмитрий Орлик, руководитель петербургского ЦТР.

Для изготовления максиформата 8×12 потребовалось срастить три фанерных листа по технологии «на ус». Это означает, что листы были предварительно опилены с торцов под углом. Образовавшиеся поверхности эксперты ЦТР покрыли клеем и соединили в один лист, после чего конструкцию поместили под холодный пресс. Результаты тестирования физико-механических свойств срощенных листов впечатляют: клеевой шов оказался прочнее цельной фанеры.

В настоящий момент пробные образцы направлены клиенту для тестового использования. По итогам тестирования будет принято решение о дальнейших поставках.