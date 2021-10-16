Аэропорт «Ремезов» начал обслуживать регулярные рейсы
Тобольский аэропорт Ремезов обслужил первые регулярные рейсы. На самолете Boeing 737NG авиакомпании «Победа» из московского аэропорта Внуково в Тобольск прилетели 128 пассажиров. Обратным рейсом в столицу отправились 124 человека. Напомню, что торжественное открытие аэропорта состоялось 24 сентября.
По авиационной традиции первый гражданский самолет встретили приветственной водной аркой из водометов аэродромных пожарных автомобилей. Авиакомпания «Победа» на первом этапе будет выполнять по маршруту Тобольск — Москва (Внуково) по два рейса в неделю, по понедельникам и субботам. С ноября добавится третий рейс в неделю — по четвергам. А с января 2022 года авиаперевозчик будет летать в Тобольск четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.В ближайшие недели из аэропорта Тобольска появятся рейсы в Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7) и Санкт-Петербург («Аэрофлот»).
Читайте также...
- Аэропорт имени Семёна Ремезова открылся в Тобольске
- В г. Тобольске приступили к строительству аэровокзала
- Ход строительства завода малеинового ангидрида в Тобольске