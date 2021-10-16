Аэропорт «Ремезов» начал обслуживать регулярные рейсы

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Тобольский аэропорт Ремезов обслужил первые регулярные рейсы. На самолете Boeing 737NG авиакомпании «Победа» из московского аэропорта Внуково в Тобольск прилетели 128 пассажиров. Обратным рейсом в столицу отправились 124 человека. Напомню, что торжественное открытие аэропорта состоялось 24 сентября.

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По авиационной традиции первый гражданский самолет встретили приветственной водной аркой из водометов аэродромных пожарных автомобилей. Авиакомпания «Победа» на первом этапе будет выполнять по маршруту Тобольск — Москва (Внуково) по два рейса в неделю, по понедельникам и субботам. С ноября добавится третий рейс в неделю — по четвергам. А с января 2022 года авиаперевозчик будет летать в Тобольск четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.В ближайшие недели из аэропорта Тобольска появятся рейсы в Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7) и Санкт-Петербург («Аэрофлот»).

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© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© vk.com

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