Аэропорт имени Семёна Ремезова открылся в Тобольске

© t-l.ru

В Тобольске открылся аэропорт имени Семёна Ремезова. Аэропорт может обслуживать самолеты типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Штат аэропорта составляет 157 человек, 90% вакансий заняты тоболяками. Это первый в современной России аэропорт, построенный для города с населением в 100000 человек. Проект реализуется СИБУРОМ и Правительством Тюменской области. Рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут выполняться дважды в неделю, в Москву трижды, а в Санкт-Петербург 4 раза. Новый аэропорт — один из ключевых объектов ускоренного социально-экономического завития Тобольска.

© t-l.ru

Первый рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тобольска 24 сентября 2021 г. самолет Airbus A320 авиакомпании «Nord-west» прилетел из аэропорта Внуково.

© t-l.ru

Новый аэропорт Тобольска назван именем архитектора, художника, историка, картографа, литератора, этнографа, географа, краеведа Семена Ремезова. Сибирский Леонардо да Винчи жил в Тобольске в XVII веке и не даром особое внимание при оформлении аэровокзала уделили научным трудам Ремезова. Он был талантлив во многих сферах и авторы проекта показали всю его глубину и многогранность, его любовь к родине и своему народу.

© t-l.ru

Ремезовым были составлены 3 уникальных атласа, именно они стали основой для создания паттернов, украшающих стены аэропорта.

© t-l.ru

© t-l.ru

В зоне регистрации размещена «Роза ветров» — прототип иллюстрации из чертежной книги Семена Ремезова. Данная конструкция превращает пол в гигантскую карту и указывает на 4 стороны света — север, юг, запад и восток — направления полетов.

© t-l.ru

Декоративные элементы в здании аэровокзала являются также интерактивными — они содержат как статичную информацию в виде подсвеченных лайтбоксов, так и мультимедийных тач-экранов, экспонатов или принтов.

© t-l.ru

Аэропорт возведен в рекордные для подобных объектов сроки — практически за 2 года. В пик строительных работ на площадке было задействовано около 2000 человек и свыше 800 единиц техники. Пропускная способность аэропорта составляет 380 человек в час. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,4 километра позволяет принимать лайнеры типа Boeing 737-800 и Airbus A 321.

© t-l.ru

Запуск аэропорта в Тобольске простимулировал развитие транспортной инфраструктуры в регионе. Основной дорогой для подъезда к аэропорту является участок трассы Р-404 «Тобольск — Вагай». В 2019 году участок трассы был обновлён. Теперь добраться из аэропорта в Тобольск можно будет не более чем за 30 минут на личном или общественном транспорте. Из Тобольска в аэропорт запущен автобусный экспресс «Ремезов»: стоимость билета на экспресс — 23 рубля при наличной оплате и 22 рубля при безналичной. Знакомство с Тобольском и его богатой истории и достопримечательностями начнется уже в экспрессе: для пассажиров будет доступен туристический аудиогид.

© t-l.ru

Аэропорт дает возможность с одной стороны увеличить число гостей в городе, с другой — создает возможность для тоболяков напрямую, с минимальными затратами времени посещать крупнейшие города страны. Аэропорт — это драйвер для социально-экономического развития города. Это новые рабочие места, увеличение туристического потока, который открывает новые возможности для тобольского бизнеса, для создания инфраструктуры туристической направленности, повышения качества жизни тоболяков.

© t-l.ru

По оценке тюменских властей, благодаря запуску аэропорта регион к 2030 году сможет привлекать до 7 млн гостей год. Например, стимул для развития получит промышленный туризм, одним из лидеров которого является СИБУР, который организует экскурсии на свои предприятия. В 2019 году на площадке промышленного гиганта побывало около тысячи человек. В прошлом году росту туристической активности препятствовала пандемия, но в СИБУР ожидают, что с открытием аэропорта поток «промышленных» туристов значительно вырастет.

Добро пожаловать в Тобольск!

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

P. S. Может кто-то ещё не читал:

1. Тобольск-2020 (часть 1)

2. Тобольск-2020 (часть 2)