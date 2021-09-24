Аэропорт имени Семёна Ремезова открылся в Тобольске
В Тобольске открылся аэропорт имени Семёна Ремезова. Аэропорт может обслуживать самолеты типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Штат аэропорта составляет 157 человек, 90% вакансий заняты тоболяками. Это первый в современной России аэропорт, построенный для города с населением в 100000 человек. Проект реализуется СИБУРОМ и Правительством Тюменской области. Рейсы в Екатеринбург и Новосибирск будут выполняться дважды в неделю, в Москву трижды, а в Санкт-Петербург 4 раза. Новый аэропорт — один из ключевых объектов ускоренного социально-экономического завития Тобольска.
Первый рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тобольска 24 сентября 2021 г. самолет Airbus A320 авиакомпании «Nord-west» прилетел из аэропорта Внуково.
Новый аэропорт Тобольска назван именем архитектора, художника, историка, картографа, литератора, этнографа, географа, краеведа Семена Ремезова. Сибирский Леонардо да Винчи жил в Тобольске в XVII веке и не даром особое внимание при оформлении аэровокзала уделили научным трудам Ремезова. Он был талантлив во многих сферах и авторы проекта показали всю его глубину и многогранность, его любовь к родине и своему народу.
Ремезовым были составлены 3 уникальных атласа, именно они стали основой для создания паттернов, украшающих стены аэропорта.
В зоне регистрации размещена «Роза ветров» — прототип иллюстрации из чертежной книги Семена Ремезова. Данная конструкция превращает пол в гигантскую карту и указывает на 4 стороны света — север, юг, запад и восток — направления полетов.
Декоративные элементы в здании аэровокзала являются также интерактивными — они содержат как статичную информацию в виде подсвеченных лайтбоксов, так и мультимедийных тач-экранов, экспонатов или принтов.
Аэропорт возведен в рекордные для подобных объектов сроки — практически за 2 года. В пик строительных работ на площадке было задействовано около 2000 человек и свыше 800 единиц техники. Пропускная способность аэропорта составляет 380 человек в час. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,4 километра позволяет принимать лайнеры типа Boeing 737-800 и Airbus A 321.
Запуск аэропорта в Тобольске простимулировал развитие транспортной инфраструктуры в регионе. Основной дорогой для подъезда к аэропорту является участок трассы Р-404 «Тобольск — Вагай». В 2019 году участок трассы был обновлён. Теперь добраться из аэропорта в Тобольск можно будет не более чем за 30 минут на личном или общественном транспорте. Из Тобольска в аэропорт запущен автобусный экспресс «Ремезов»: стоимость билета на экспресс — 23 рубля при наличной оплате и 22 рубля при безналичной. Знакомство с Тобольском и его богатой истории и достопримечательностями начнется уже в экспрессе: для пассажиров будет доступен туристический аудиогид.
Аэропорт дает возможность с одной стороны увеличить число гостей в городе, с другой — создает возможность для тоболяков напрямую, с минимальными затратами времени посещать крупнейшие города страны. Аэропорт — это драйвер для социально-экономического развития города. Это новые рабочие места, увеличение туристического потока, который открывает новые возможности для тобольского бизнеса, для создания инфраструктуры туристической направленности, повышения качества жизни тоболяков.
По оценке тюменских властей, благодаря запуску аэропорта регион к 2030 году сможет привлекать до 7 млн гостей год. Например, стимул для развития получит промышленный туризм, одним из лидеров которого является СИБУР, который организует экскурсии на свои предприятия. В 2019 году на площадке промышленного гиганта побывало около тысячи человек. В прошлом году росту туристической активности препятствовала пандемия, но в СИБУР ожидают, что с открытием аэропорта поток «промышленных» туристов значительно вырастет.
Добро пожаловать в Тобольск!
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24.09.2112:59:41