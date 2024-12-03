СИБУР доставил в Тобольск всё крупнотоннажное оборудование на завод ДГП-2

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На «ЗапСибНефтехим» в навигацию 2024 года завезли 138 единиц негабаритного и крупнотоннажного оборудования для строительства завода по производству полипропилена — ДГП-2. Новые мощности позволят обеспечить рынок дополнительными объемами полипропилена, стимулировать дальнейший рост переработки полимеров в России и сократить импорт готовых изделий. Оборудование уже перевезли на строительную площадку комплекса дегидрирования пропана и производства полипропилена (ДГП-2), запуск которого намечен на 2027 год.

Специалисты СИБУРа разработали единственную в современной истории операцию по переброске 5 единиц крупнотоннажного груза через действующую эстакаду на территории самого предприятия. Среди них самая большая колонна разделения пропан-пропиленовой смеси длиной 102 метра (как 34-этажный жилой дом) и весом 1 204 тонны. В ближайшие дни планируют начать её установку в проектное положение.

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В этом процессе задействовали самые грузоподъемные краны, которые есть только в России, способные поднимать грузы весом до 2200 тонн.

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На площадку будущего производства полипропилена проекта ДГП-2 завезли колонны полимеризации. Основная установка весом 680 тонн, высотой 50 метров (как 16-этажный жилой дом), шириной 8,5 метров. Вторая установка высотой 44 метра (как 14-этажный жилой дом), шириной 9 метров, весом 453 тонны. На ней будут выпускать особый вид полимера — блок-сополимер. Он обладает ударопрочными свойствами и используется в автомобилестроении и строительстве.

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В настоящее время на площадке проекта ДГП-2 двадцать единиц крупнотоннажного оборудования уже установили в проектное положение, до конца года планируется установить еще девять единиц. Общий прогресс проекта 40%.

Проект строительства ДГП-2 запущен на Тобольской площадке СИБУРа в августе 2023 года . Это будет одна из самых больших единичных мощностей по производству полипропилена в мире — 570 тыс. тонн в год. После запуска производства в 2027 году объём выпуска полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» увеличится на 36% (до 1,6 млн. тонн в год), что позволит дополнительно выпускать для ключевых отраслей (строительство, автомобилестроение, упаковка, товары народного потребления, медицина) десятки марок продукта (они обладают уникальными свойствами по прочности, трещиностойкости, прозрачности). С учётом нового производства общий объём выпуска базовых полимеров на «ЗапСибНефтехиме» составит 3,3 млн тонн в год. Россия войдёт в топ-5 мировых производителей полипропилена в мире.

Ознакомиться с ходом реализации проекта можно в статьях:

— В Тобольске на ЗапСибНефтехиме-2 началась заливка фундамента под ДГП-2

— Строительство комплекса по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске

— Комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске готов на треть

— На комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске началась доставка оборудования

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