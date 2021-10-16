Золото России. Часть 1

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Урал — Батюшка

История золотодобычи в России насчитывает более 300 лет.

Особая заслуга в истории русского золота принадлежит Уралу. Первую русскую залежь самородного золота нашли в 1745 году именно здесь.

Первооткрывателем стал крестьянин — раскольник Ерофей Марков из деревни Шарташ близ Екатеринбурга. Именно на этом месте т в 1747 году была заложена шахта, которая дала начало богатому руднику, известному как Первоначальный.

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С 1748 года в нем было добыто около 340 килограммов золота. К началу XIX века в окрестностях этого рудника было выявлено еще около 70 золоторудных жил, где были заложены и начали работать рудники. Постепенно выяснилось, что Ерофеем Марковым было открыто уникальное месторождение мирового класса — знаменитое Березовское месторождение, которое вошло в геологические учебники всех стран мира. Его отличало необычайно высокое содержание золота: 450 г/т.

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Самородок «Большой треугольник», 36 кг, найден в 1842 году

К концу XVIII в. в верховьях бассейна реки Исети было выявлено 140 золоторудных полос, разработкой которых занимались десятки золотых рудников.

Но все это золото было рудное — его получали за счет разработки золотосодержащих руд. Для нужд государства его было катастрофически мало.

Следующая дата — 1814 год — стала знаменательной в истории уральской, российской, да и мировой золотопромышленности. В этом году на Урале было найдено россыпное золото. Это сделал Лев Иванович Брусницын, уже имевший значительные успехи в рудном золотоискательном деле.

При обследовании отвалов Березовского рудника он обратил внимание на крупинки золота, совершенно не похожие на прошедшие фабричную обработку. Найденные крупинки округлые, без всяких следов прохождения через дробильные толчеи. Многих трудов стоило Брусницыну найти место, откуда попали необычные золотинки в его лоток, и он добрался до богатых золотоносных песков. Он же предложил методы их разработки и технологии промывки песков.

Золото Империи

До открытия уральских золотоносных россыпей доля России в мировой добыче золота составляла всего 3%. Вскоре после начала разработок россыпного золота Россия стала одной из ведущих золотодобывающих стран планеты. Всего за дореволюционный период на Урале извлекли из недр около 750 т золота.

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После открытия первых россыпей золотая лихорадка отхватила всю Российскую Империю. Самые богатые месторождения были открыты в Сибири. Здесь с 1827 г за 10-15 лет были выявлены многочисленные районы золотых россыпей возле Ачинска, Минусинска, Енисейска, Верхнеудинска, Баргузина, Верхоленска, Витима, Олекминска, Читы и других городов.

С 1828 по 1861 г. в Сибири было добыто на 372 приисках 570 т золота.

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Добыча золота в Российской Империи достигла своего максимума в 1910 году, когда было добыто 62 т, на тот момент это четвёртое место в мире после Южной Африки, США, Австралии.

В 1914 году золотой запас Российской Империи был самым большим в мире и насчитывал 1 400 тонн.

Сталинский рывок

Годы Гражданской войны и послевоенного лихолетья разметали золотой запас России. В этом «потрудились» и белые и красные. Добыча снизилась до 10-20 тонн в год. В 2028 году в резерве государства осталось всего 150 тонн золотого запаса.

Однако взятый в конце 20-х годов курс на индустриализацию страны требовал золота. Много золота.

Для возрождения отрасли в СССР создали АО «Союззолото», во главе которого поставили инженера Александра Павловича Серебровского, который сразу же выехал в США — перенимать опыт, закупать оборудование и нанимать специалистов.

Во все уголки СССР были разосланы геологические партии для поиска новых месторождений. Начиная с 1930 года большевики наладили выпуск оборудования для золотодобывающей промышленности на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения.

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Первая комымская экспедиция, в центре геолог Юрий Билибин, один из первооткрывателей золота Колымы.

Осенью 1931 году организован трест «Дальстрой», который должен был заниматься добычей золота на Колыме и Индигирке. Уже в этом же 1931 году «Дальстрою» поставлена задача добыть 2 тонны золота. В следующем году план добычи был увеличен до 25 тонн.

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Добыча золота в стране начала быстро расти. В 1930-е годы Советский Союз энергично наращивает объёмы добычи «желтого металла». В 1933 г. добыто 110 т, в 1938 г. — 139 т. В 1940-41 годах по оценочным данным добыча золота достигла 160 т.

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Основную часть добычи давал «Дальстрой», в 1940 году на его предприятиях добыто 80,6 т металла. Территория «Дальстроя» к 1941 году охватывала 2,2 млн. км2.

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Во второй половине 1930-х годов СССР вышел на второе место в мире по золотодобыче, обогнав США и Канаду и уступая лишь Южной Африке (там годовая добыча перед второй мировой войной приблизилась к 400-тонной отметке).

Золотой резерв страны стремительно рос, ежегодно увеличиваясь на 300 тонн. Уже к 1940 году золотой запас СССР достиг исторического максимума и составил 2 800 тонн.

Что весьма пригодилось в Великой отечественной войне. Золото, которое добывали на золотых рудниках и приисках ценой самоотверженного труда и даже ценой жизни, тут же уходило на оплату товаров, получаемых по ленд-лизу. Подвиг советских геологов и рабочих ещё ждёт своих летописцев.

После войны золото шло на восстановление народного хозяйства.

Ко времени смерти Сталина в 1953 году золотой запас страны СССР составлял 2049 тонн.

http://www.expe...a-v-Rossii.html

https://zolotod...u/article/11637

https://zen.yan...ffcd13aefc597d5

https://zolotod...u/article/12374