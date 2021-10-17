Поток подкрался незаметно: «Турецкий поток» оказался гораздо опаснее чем «Северный»
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-75679763&id=456264376&hash=752867bb6a55c489&hd=2
Пока всё внимание Запада было приковано к «Северному потоку-2», Россия успешно запустила «Турецкий поток», который уже сейчас начинает «отжимать» украинский транзит. И это только начало.
Читайте также...
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- В России построили «супертраулер» — один из самых современных кораблей в мире
- Испытания начались. Закончена сборка газогенератора ПД-35
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!