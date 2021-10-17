Поток подкрался незаметно: «Турецкий поток» оказался гораздо опаснее чем «Северный»

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Пока всё внимание Запада было приковано к «Северному потоку-2», Россия успешно запустила «Турецкий поток», который уже сейчас начинает «отжимать» украинский транзит. И это только начало.