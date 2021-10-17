Клинцовский автокрановый завод выпустил новый автогидроподъемник высотой 45 метров

© oaokaz.ru

Как сообщила пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод», в начале сентября завод представил новую модель коленчато-телескопического автогидроподъемника — АГП-45-5К с максимальным вылетом стрелы 22 метра и высотой подъема 45 метров.

Новая модель автогидроподъёмника смонтирована на шасси крупнотоннажного грузового автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ 43118 (колесная формула 6 x 6, мощность 260 л.с.).

© oaokaz.ru

© oaokaz.ru

© oaokaz.ru

© oaokaz.ru

Автогидроподъемник грузоподъемностью 450 кг оснащен переносным и стационарным пультом управления стрелой.

Ранее завод освоил выпуск пяти моделей автогидроподъемников с вылетом стрелы 18 и 36 метров на шасси КАМАЗ (2 модели с высотой подъема рабочей платформы 36 метров), ГАЗон Некст (1 модель с высотой подъема рабочей платформы 18 метров), Урал Некст (1модель с высотой подъема рабочей платформы 36 метров) и ГАЗ (1 модель с высотой подъема рабочей платформы 18 метров), а в настоящий момент ведет разработку новой модели АГП высотой 63 метра.