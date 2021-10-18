В Якутии введено в эксплуатацию Нежданинское золоторудное месторождение

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АО «Полиметалл» ввело в эксплуатацию крупное золоторудное месторождение Нежданинское в Томпонском районе Якутии.

«Первый золотосеребряный концентрат на Нежданинском был произведен 16 октября после успешного завершения строительных и пуско-наладочных работ. Предприятие опередило ранее озвученный план запуска на 2 недели. На фабрике начинается период вывода на полную мощность», — говорится в сообщении.

Строительство карьера производительностью 2 млн тонн руды в год и обогатительной фабрики с комбинированной гравитационно-флотационной схемой обогащения заняло 38 месяцев.

АО «Полиметалл» планирует до конца апреля 2022 года вывести производство на Нежданинском золоторудном месторождении в Якутии на проектную производительность и плановое извлечение около 5,6 тонн золота в год.

Общие капитальные затраты в 2019-2021 годах были запланированы на уровне 16 млрд рублей.

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На Нежданинском будет создано более 1 000 постоянных рабочих мест. Предприятие ежегодно будет выплачивать около 1,4 млрд рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Месторождение имеет долгую историю. Его открыли в 1951 году. С 1974 года до закрытия рудника в 1996 году было добыто более 15 тонн золота.

Сейчас доказанные рудные запасы Нежданинского оцениваются в 137 тонн с содержанием 3,6 г/т, ресурсные запасы 385 тонн.

На месторождении преобладают «упорные» (труднообогащаемые) руды. Срок эксплуатации месторождения составляет 24 года.

АО «Полиметалл» — третья по уровню добычи золоторудная компания России. В 2020 году компания увеличила производство золота на 6% до 26 тонн.