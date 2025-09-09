Компания «Нордголд» запустила Токкинский горно-обогатительный комбинат в Олёкминском районе Якутии.

Токкинский ГОК — третье предприятие золотодобывающего кластера Гросс. На проектную мощность в 5 млн тонн руды в год ГОК планируется вывести к 2027 году. Компания рассчитывает ежегодно извлекать из руды Токкинского около 3 тонн золота.

Токкинское золоторудное месторождение было открыто геологами Нордголд в 2020 г. на лицензии, полученной по заявительному принципу.

Запасы Токкинского месторождения категорий С1+С2 составляют 24 тонны золота — 27 млн тонн руды со средним содержанием 0,89 г/т.

В процессе его освоения будет создано свыше 500 рабочих мест, суммарные инвестиции превысят 80 млрд руб.

«Нордголд» — российская золотодобывающая компания с активами в СНГ и Африке. Основные производственные мощности компании сосредоточены в Якутии, где последовательно развивается золотодобывающий кластер Гросс. В 2024 году «Нордголд» также получила лицензию на реализацию полиметаллического проекта Сардана в Усть-Майском районе Якутии.