«Нордголд» запустил Токкинский ГОК в Якутии
Компания «Нордголд» запустила Токкинский горно-обогатительный комбинат в Олёкминском районе Якутии.
Токкинский ГОК — третье предприятие золотодобывающего кластера Гросс. На проектную мощность в 5 млн тонн руды в год ГОК планируется вывести к 2027 году. Компания рассчитывает ежегодно извлекать из руды Токкинского около 3 тонн золота.
Токкинское золоторудное месторождение было открыто геологами Нордголд в 2020 г. на лицензии, полученной по заявительному принципу.
Запасы Токкинского месторождения категорий С1+С2 составляют 24 тонны золота — 27 млн тонн руды со средним содержанием 0,89 г/т.
В процессе его освоения будет создано свыше 500 рабочих мест, суммарные инвестиции превысят 80 млрд руб.
«Нордголд» — российская золотодобывающая компания с активами в СНГ и Африке. Основные производственные мощности компании сосредоточены в Якутии, где последовательно развивается золотодобывающий кластер Гросс. В 2024 году «Нордголд» также получила лицензию на реализацию полиметаллического проекта Сардана в Усть-Майском районе Якутии.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На Коммунаровском руднике в Хакасии была завершена модернизация з...mdash; 3 млн тонн.В будущем объём будет увеличен до 4,5 млн тонн.
- По итогам сентября Россия нарастила свой золотой запас на 44 тонн...36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю её историю.
- В конце декабря прошлого года Государственная комиссия по запасам...лота. Это крупнейшее из открытых после 1991 года месторождений России.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0