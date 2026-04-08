Два новых золоторудных месторождения открыты в Якутии
Холдинг «Селигдар» в результате проведения работ получил свидетельства, подтверждающие установления фактов открытий двух месторождений Чулковское и Хохой в Алданском районе Якутии.
По обоим объектам поисковые и оценочные работы проводились совместно с АО «Росгеология».
— Утвержденные запасы золота на месторождении Чулковское по категории С1+С2 составляют 3 767,6 кг золота при среднем содержании 1,77 г/т
Всего на участке недр Чулковская площадь было пробурено 75 скважин общим объемом 8,4 тыс. погонных метров колонкового бурения, пройдено 40 канав и выполнено свыше 11 тыс. анализов проб. Разработано ТЭО временных разведочных кондиций и показана целесообразность проведения дальнейших разведочных работ.
— Утвержденные запасы золота на месторождении Хохой по категории С1+С2 составляют 1 636,3 кг золота при среднем содержании 2,75 г/т.
В ходе работ на участке недр Хохойское рудное поле было пробурено 130 скважин общим объемом 4,0 тыс. погонных метров колонкового бурения, пройдено 20 канав и выполнено порядка 5,9 тыс. анализов проб. По этому объекту также разработано ТЭО временных разведочных кондиций и показана целесообразность проведения дальнейших разведочных работ.
Сергей Татаринов, генеральный директор ПАО «Селигдар»: «Успешно выполненные работы дают Холдингу преимущественное право получения лицензии на пользование недрами. Ранее специалисты „Селигдара“ успешно завершили аналогичный проект по месторождению Рябчик в Алданском районе Якутии. Подобные события — это результат длительной работы наших коллег, направленной на формирование минерально-сырьевой базы».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1