08 апреля
Kотенко Cергей Добыча и разведка полезных ископаемых

Два новых золоторудных месторождения открыты в Якутии

Холдинг «Селигдар» в результате проведения работ получил свидетельства, подтверждающие установления фактов открытий двух месторождений Чулковское и Хохой в Алданском районе Якутии.

По обоим объектам поисковые и оценочные работы проводились совместно с АО «Росгеология».

— Утвержденные запасы золота на месторождении Чулковское по категории С1+С2 составляют 3 767,6 кг золота при среднем содержании 1,77 г/т

Всего на участке недр Чулковская площадь было пробурено 75 скважин общим объемом 8,4 тыс. погонных метров колонкового бурения, пройдено 40 канав и выполнено свыше 11 тыс. анализов проб. Разработано ТЭО временных разведочных кондиций и показана целесообразность проведения дальнейших разведочных работ.

— Утвержденные запасы золота на месторождении Хохой по категории С1+С2 составляют 1 636,3 кг золота при среднем содержании 2,75 г/т.

В ходе работ на участке недр Хохойское рудное поле было пробурено 130 скважин общим объемом 4,0 тыс. погонных метров колонкового бурения, пройдено 20 канав и выполнено порядка 5,9 тыс. анализов проб. По этому объекту также разработано ТЭО временных разведочных кондиций и показана целесообразность проведения дальнейших разведочных работ.

Сергей Татаринов, генеральный директор ПАО «Селигдар»: «Успешно выполненные работы дают Холдингу преимущественное право получения лицензии на пользование недрами. Ранее специалисты „Селигдара“ успешно завершили аналогичный проект по месторождению Рябчик в Алданском районе Якутии. Подобные события — это результат длительной работы наших коллег, направленной на формирование минерально-сырьевой базы».

Источник: www.metalinfo.ru

    Нет аватара alexm10.04.26 13:54:10

    интересно: Первое место по добыче золота в мире занимает Китай (370 тонн). Несмотря на то, что в 2016 году производство в стране достигло рекордных 455 тонн, на протяжении более десяти лет уровень добычи не опускался ниже 300 тонн. Такая стабильность обеспечивает КНР статус крупнейшего производителя золота в мире.
    Второе и третье место разделили между собой Россия и Австралия. Обе страны, согласно данным USGS (Геологической службы США), обладают крупнейшими в мире запасами золота — 11 100 и 12 000 тонн соответственно.
    В пятерку лидеров входят также Канада (200 тонн) и США (170 тонн). Львиная доля добычи золота в США — 73% — приходилась на Неваду, тогда как второе место занимала Аляска с показателем 13%.

