© Бионышева Елена/Сделано у нас

АО «Кордиант» — российский лидер в сфере выпуска шин: на трех производственных площадках холдинга изготавливается 8 миллионов единиц продукции в год. Причем продаются они не только в России, но и экспортируются в десятки стран мира. Журналисты «Сделано у нас» посетили производственную площадку компании в Ярославле.

ПОЧТИ ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

История крупнейшего производителя шин в центральной России — Ярославского шинного завода — началась в 1928 году. Тогда было принято решение о строительстве в городе резино-асбестового комбината (ЯРАК), в состав которого вошли шинный, асбестовый, механический и регенераторный заводы, кордная фабрика и теплоцентраль. Строительство предприятия велось с 1930 по 1932 годы при поддержке американской компании «Зайберлинг» — опыта возведения подобных объектов в СССР не было. В 1932 году комбинат с проектной мощностью 9 шин в минуту начал свою работу.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 1940 году шинный завод стал самостоятельным предприятием. К началу Великой Отечественной войны он был единственным производством, выпускающим шины для авиации, танков, артиллерии и автотранспорта. В 1943 году завод был разрушен до основания в результате серьезной бомбардировки, но восстановлен буквально за несколько месяцев. В послевоенное время здесь «обували» советскую автомобильную классику — такие машины, как «Победа», «Волга», «Жигули» и «ЗИМ». За время существования завод удостоился высших государственных наград: орденов Ленина и Октябрьской революции.

В 1996 году завод был акционирован, а после контроль над ним перешёл к холдингу «Сибур». В 2011 году шинный дивизион «Сибура» («Кордиант») стал полностью самостоятельным предприятием, а с 2013 года перестал выпускать авиационные шины, решив сосредоточиться исключительно на производстве продукции для легковых и грузовых автомобилей.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Сейчас на Ярославском шинном заводе трудятся около двух тысяч сотрудников, которые ежегодно производят 3 миллиона шин. Ассортиментная линейка представлена брендами Cordiant (легковые), Cordiant Professional и TyRex ALLSTEEL (грузовые ЦМК).

О текущем состоянии производства и планах на будущее корреспондентам «Сделано у нас» рассказал заместитель директора филиала по производству Борис Витальевич Гусаров.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

«В текущем году мы намерены произвести около 3,6 млн шин. Это ежемесячно порядка 250 тысяч шин для легковых автомобилей и 100 тысяч грузовых. В следующем году мы планируем увеличить производство на 100 тысяч шин совокупно. Ассортимент выпускаемой продукции ориентирован на массовый сегмент и охватывает основные модели автомобилей, которые вы видите на дорогах России.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Наша продукция высоко востребована у потребителя, поэтому производство постоянно расширяется и проходит практически непрерывный процесс модернизации оборудования. Производство современных шин, которые отвечают запросам сегодняшнего и завтрашнего дня требует современного оборудования и автоматизации процессов. В обновление парка оборудования и технологий производства АО „Кордиант“ непрерывно инвестирует значительные средства, что позволяет кардинально улучшать технологические процессы.

Качество — кратчайший путь к потребителю. Это наш девиз и правило, которому мы следуем. При производстве шин Cordiant и Cordiant Professional мы используем самые современные технологические решения, разработанные собственным центром исследований и разработок. Высокий уровень технических характеристик позволяет эксплуатировать наши шины в сложных дорожных и климатических условиях. Наша продукция успешно проходит испытания в крупнейших международных испытательных центрах, таких как IDIADA (Испания), TEST WORLD (Финляндия), DUK (Словакия) и DEKRA (Франция), а также на испытательном полигоне ЩИЦ „Вершина“ в России.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Продукция нашего завода реализуется через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 200 партнеров во всех регионах России. Продукция холдинга экспортируется более чем в 30 стран мира — в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии.

Если говорить о карьерных перспективах в компании Кордиант, то работать к нам можно прийти даже со средним образованием. Мы трудоустраиваем кандидатов и в течение четырех месяцев проводим для них бесплатное обучение, после которого сотрудники получают все необходимые для работы навыки.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Мы стремимся дать работникам нашего завода все условия для эффективного труда и комфортной жизни. Это и бесплатные медосмотры, и поездки в санатории для сотрудников и оздоровительные лагеря для их детей, и материальная помощь. В прошлом году мы смогли существенно увеличить зарплату рабочего персонала, а также включили в соцпакет частичную компенсацию питания в заводских столовых и полисы добровольного медицинского страхования».

Фото и текст: Бионышева Елена

Фото Радченко Андрей