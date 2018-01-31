Главным рынком сбыта российских шин стала Германия

С конца 2000-х гг. экспорт шин из России показывает хорошую динамику. За 2009-2016 гг. он увеличился почти в 2,7 раза, с 9,1 до 24,2 млн штук, причем больше половины прироста пришлось на 2 последних года. В 2017 г., в связи с восстановлением внутреннего рынка, экспорт остался примерно на достигнутом уровне.

Однако еще более важные изменения произошли в географии российского экспорта шин: если в 2000-е гг. подавляющая часть их шла в СНГ, то в 2010-е гг. основной объем стал уходить в дальнее зарубежье. При этом в 2017 г. крупнейшим покупателем впервые стала страна дальнего зарубежья, и эта страна — Германия.





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За 11 месяцев 2017 г. Россия экспортировала 21,8 млн штук новых пневматических шин на 1,1 млрд долл. В товарной структуре экспорта в количестве доминируют легковые шины — 82%, на грузовые приходится около 15%, шины для сельхозтехники составляют 3%, на все прочие приходится менее 1%. В стоимостной структуре значение легковых, разумеется, ниже — около 65%, на грузовые приходится 25%, на шины для сельхозтехники — 6%, для промышленной техники — 3%, авиационные — 1%, прочие — 0,5%.

Всего покупателями российских шин числятся 119 стран, если считать страны с поставками от 500 штук, тогда их будет 87. При этом более чем в 70 стран экспорт в последние два года носит регулярный характер.

Главные импортеры российских шин:

1) Германия. 14,8%. 3224 тыс. штук. Первый раз стала лидером в середине прошлого года, но по всему году уступила Казахстану. В этом году ее первенство бесспорное. В импорте Германии доля России достигла 3%.

2) Казахстан. 11,8%. 2564 тыс. штук. В 2012-2016 гг. был ведущим покупателем. Один из наиболее сократившихся в 2017 г. рынков (в рамках ЕАЭС статистика позднее может существенно уточниться в сторону повышения), хотя Россия остается на нем лидером.

3) Финляндия. 6,8%. 1488 тыс. штук. Стала первой страной дальнего зарубежья, куда был налажен крупный экспорт в новую эпоху. Неудивительно, ведь именно финская «Nokian Tyres» первой из зарубежных шинных компаний организовала производство в России (в Ленинградской области). В 2010-е гг. Россия стала главным поставщиком шин в Финляндию, наша доля примерно 30%.

4) Белоруссия. 6,4%. 1395 тыс. штук. Как и Казахстан, традиционный для нас рынок. В последние несколько лет поставки туда заметно выросли, хотя в начале 2000-х гг. они были значительно больше. В импорте Белоруссии Россия доминирует.

5) Швеция. 5,6%. 1225 тыс. штук. Россия обеспечивает примерно 5% импорта Швеции.

6) Канада. 5,5%. 1203 тыс. штук. В импорте Канады доля России достигла 4%, по большому счету, мы уступаем там только Китаю, США и Японии.

7) Италия. 5,3%. 1163 тыс. штук. В импорте Италии доля России — 2%.

8) Украина. 5%. 1091 тыс. штук. В 2000-е гг. была главным нашим рынком. Сейчас мы там вторые с долей свыше 10%.

9) США. 4,3%. 929 тыс. штук.

10) Чехия. 3,7%. 818 тыс. штук. Доля России в импорте Чехии — около 5%.

11) Польша. 3,3%. 728 тыс. штук. Доля России в импорте Польши — 4,5%.

12) Франция. 2,3%. 500 тыс. штук.

13) Норвегия. 2,2%. 491 тыс. штук. Для Норвегии Россия — второй по величине поставщик с долей около 15%.

Далее идут следующие страны:

Великобритания — свыше 300 тыс. штук,

Испания, Румыния, Киргизия, Азербайджан, Армения, Болгария — по 250-300 тыс. штук,

Китай, Швейцария, Бельгия, Узбекистан, Сербия, Словакия — по 200-250 тыс. штук,

Молдавия, Бразилия — по 150-200 тыс. штук,

Литва, Греция, Таджикистан — по 100-150 тыс. штук,

Египет, Нидерланды, Венгрия — по 80-100 тыс. штук.

Из прочих выделим в качестве любопытных фактов Японию (57 тыс. штук), ЮАР (37 тыс. штук), Колумбию (25 тыс. штук), Саудовскую Аравию (11 тыс. штук) и Австралию (9 тыс. штук).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map.