Новые климатические шкафы QTECH

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Одним из основных направлений производственной деятельности компании QTECH является разработка и выпуск телекоммуникационных шкафов и стоек для монтажа активного и пассивного оборудования. Весь модельный ряд, предлагаемый заказчикам, разрабатывается и производится в России.

В продуктовую линейку входят напольные, настенные, антивандальные шкафы и стойки различного размера под все виды пользовательского оборудования весом до 1500 килограмм. Представляем очередные новинки — две модели климатических шкафов серии LIGHT, предназначенные для уличного размещения телекоммуникационного оборудования и устройств системы охранного или технологического IP-видеонаблюдения.

Наружные термошкафы обеспечивают штатную и бесперебойную работу маршрутизаторов, коммутаторов, сетевых видеокамер в любых, самых неблагоприятных условиях внешней среды:

температурный диапазон от — 50OС до +45OС;

влажность воздуха до 80%.

Климатические шкафы соответствуют повышенному классу пыле- и влагозащиты IP65, надежно предохраняя оборудование от любых негативных внешних факторов. Они позволяют подключить IP-видеокамеры и другое сетевое оборудование к оптоволоконной сети по технологии Gigabit Ethernet.

Питание внутришкафных устройств организуется по стандартному медному многопарному кабелю с поддержкой PoE IEEE 802.3af/802.3at. Климатическое исполнение соответствует У2 ГОСТ 15150-69.Стандартная комплектация шкафов:

монтажная панель с DIN-рейками, гермовводами, автоматами и клеммами;

оптоволоконный кросс с четырьмя оптическими SC-портами, с гильзами КДЗС, пигтейлами и адаптерами;

подсистема температурной стабилизации, включающая термостат, нагреватель и вентилятор;

система бесперебойного электропитания на выходное напряжение 48 вольт постоянного тока (240 ватт) с аккумуляторными батареями емкостью 7-9 А/час;

дополнительные опции: коммутатор промышленного исполнения 8 портов 10/100/1000T PoE, грозозащита Ethernet-портов.

Корпуса шкафов производятся на основе цельносварной металлической конструкции и утепляются изнутри современным термоизоляционным материалом «Пенофол» толщиной 10 миллиметров. Ввод кабельных линий осуществляется через специальное отверстие в основании, закрытое съемной заглушкой. Внутри шкафов размещена оцинкованная монтажная панель с двумя горизонтальными din-рейками.

В комплект поставки входят специализированные кронштейны для настенного монтажа шкафов. При установке термошкафа на опору/столб требуется дополнительно заказать мачтовое крепление QS-PM400-L.Термошкафы изготавливаются из холоднокатаной стали ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 1,5 миллиметров. Все металлические поверхности покрываются атмосфероустойчивой порошковой краской, соответствующей ГОСТ 9.410-88, цвет RAL 7035.