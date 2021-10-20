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Новые заводы и цеха

Швейное предприятие в Иванове начало строительство нового корпуса

 © ivanovonews.ru

Предприятие вложит в расширение производства свыше 200 млн рублей. Благодаря открытию нового корпуса «Ника» увеличит объем выпуска продукции в три раза (сейчас отгружают более 150 тысяч изделий в год). Планируется создание 130 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иваново.

По словам генерального директора компании «Ника» Дениса Плетнева, планируется возвести трехэтажное здание, в котором будет размещен автоматизированный комплекс по пошиву спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Полностью завершить строительство планируется в течение полутора лет.

В настоящее время в областном центре расширяют свои производства четыре предприятия — это свыше 700 млн рублей инвестиций и 400 новых рабочих мест.

https://www.iva..._medium=desktop

Источник: https://runews24.ru/ivanovo/20/10/2...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Иваново, легкая промышленность
  • Великоросс Великоросс
    20.10.2118:15:26

    Новый пошивочный цех спецодежды в Иванове позволит создать сотни новых рабочих мест

    ©Видео с youtube.com

    #1241650
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