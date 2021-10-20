Рязанская НПК перевела на российские катализаторы три установки гидроочистки

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РНПК, крупнейшее перерабатывающее предприятие НК «Роснефть», перевела на катализаторы производства Компании три установки гидроочистки — дизельного топлива, вакуумного газойля и нафты.

Применение собственных наукоемких продуктов в рамках реализации программы импортозамещения позволяет Компании получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива, характеристики которых соответствуют самым высоким экологическим требованиям с ультранизким содержанием серы — менее 10 ррm. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть» на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции.

Благодаря применению собственного катализатора на установке гидрооблагораживания вакуумного газойля повысилось качество производства компонентов бензина «Евро-6» с улучшенными экологическими характеристиками.

На установке гидроочистки дизельного топлива катализатор производства ООО «РН-Кат» позволяет повысить стабильность и цетановое число, снизить вязкость и температуру застывания топлива. Высокие эксплуатационные характеристики катализатора позволяют получать конечный продукт с высокими экологическими характеристиками.

Катализатор блока гидроочистки установки каталитического риформинга играет ключевую роль в процессе производства товарных бензинов класса «Евро-5», а также инновационных бензинов «Роснефти» — АИ-100 и «Евро-6». Технология применения отечественных катализаторов позволяет РНПК улучшить потребительские свойства моторных видов топлива. Октановое число получаемого катализата составляет более 95 пунктов.

Реализация программы импортозамещения в НК «Роснефть» является одним из ключевых направлений стратегии развития Компании. РНПК ранее уже заменила дорогостоящие импортные аналоги на конкурентоспособные катализаторы производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» (дочерняя компания НК «Роснефть») на четырех установках каталитического риформинга, а также на катализаторы ООО «РН-Кат» на установке гидроочистки дизельного топлива.