«Дамате» начала экспорт продукции из индейки в Саудовскую Аравию

© acdamate.com

Группа компаний «Дамате» начала поставки продукции из индейки в Королевство Саудовская Аравия (КСА). Первый контейнер прибыл в Королевство на этой неделе, покупателем стала одна из ведущих компаний-переработчиков мяса индейки.

Первая экспортная партия позволила «Дамате» открыть новый коридор поставок сырья в основной для Саудовской Аравии канал переработки. До конца текущего года компания намерена увеличить число покупателей-переработчиков в регионе и экспортировать более 500 тонн мяса индейки.

Кроме того, в ближайшее время «Дамате» планирует начало работы с дистрибьюторскими компаниями КСА. Это позволит начать экспорт высокомаржинальной брендированной продукции под специально созданным халяльным брендом Salima в каналы организованной розницы и HoReCa.

«Для нас как для производителя индейки выход на крупнейший рынок Ближнего Востока — важный шаг в развитии экспортного направления „Дамате“. В то же время начало сотрудничества важно и для компаний-переработчиков Саудовской Аравии, ведь мы производим индейку стабильно высокого качества в больших объемах, соблюдая все требования страны назначения. „Дамате“ уже показала себя как надежный партнер для покупателей со всего мира, и мы уверены, что Саудовская Аравия станет важной частью нашей стратегии экспортных поставок», — сказал генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.

Началу отгрузок предшествовала большая работа. Компания стала первым производителем индейки в России, получившим сертификат «Халяль», который предоставляет право экспорта в КСА. Кроме того, группа компаний «Дамате» успешно прошла аудит профильных ведомств, подтвердив соответствие своих предприятий высоким требованиям Королевства.

«Дамате» начала экспорт продукции из индейки в 2015 году. На сегодняшний день предприятия холдинга имеют разрешения на поставки продукции более чем в 60 стран. Это государства Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще 33 страны мира, среди которых Китай, ОАЭ, Кувейт, страны Африки и Азии.

Экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» за 10 месяцев 2021 года составит порядка 1,5 млрд рублей. Положительная динамика обусловлена планомерной работой компании по развитию экспортного направления, расширением географии поставок и развитием ассортимента поставляемой за рубеж брендированной продукции.