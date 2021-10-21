На комбинате Глазов-молоко в Удмуртии начала работу новая творожная линия

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На ПП «Глазов-молоко», принадлежащего холдингу «Комос Групп» начала работу пятая творожная линия.

На комбинате реализуется инвестиционный проект, предполагающий наращивание производства зерненого творога и творога с сохраненной структурой зерна. С этой целью на «Глазов-молоко» была установлена дополнительная линия. Благодаря новому оборудованию производство этого вида продукции увеличилось на 6,8 тонн — до 29 тонн в сутки.

В состав автоматизированной линии входят несколько участков, в частности, участок производства творожного зерна, охлаждения сывороточно-зерновой смеси, отделения сыворотки с распределением творожного зерна, предварительной очистки сыворотки, СИП-мойки, и участок подготовки сырья, состоящий из пастеризатора и нормализатора с автоматизированным управлением. Также на линии расположено оборудование для технологичной обвязки и система управления. Совместно с линией приобретена вертикально-упаковочная машина «Сигнал Пак» для фасовки творога в трехшовный пакет.

Для установки линии были предварительно проведены работы по ремонту помещений цельномолочного цеха: демонтаж стен, перекрытий, облицовка стен и пола плиткой, замена сетей канализации, перенос помещений санпропускника и слесарной мастерской КИПиА, а также строительство склада вспомогательных материалов, монтаж холодильной камеры и системы микроклимата.

В целом в проект вложено более 350 млн рублей. В настоящее время линия уже работает на полную мощность.