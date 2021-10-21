Ученые создали новый метод получения морозостойких резин

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Новый материал используют при создании уплотнений, манжет и прокладок для автомобильной и карьерной техники, технологических комплексов, использующихся в холодном климате.

Метод введения нанотрубок в морозостойкий каучук разработан аспирантом Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Екатериной Тимофеевой. С его помощью улучшится износо- и морозостойкость полученных материалов.

Введение углеродных нанотрубок (УНТ) в полимерный материал — непростая задача из-за трудностей при создании равномерного распределения УНТ в полимерной матрице. Исследование уникально тем, что углеродные нанотрубки разных производителей вводили в каучук уникальной морозостойкости Нydrin T6000, который работоспособен до -60°С.

«УНТ уплотняются при хранении, что затрудняет их последующее введение в эластомерную композицию (базовую резину). Обработка ультразвуком позволяет восстановить исходное распределение частиц по размерам. Примененное „ноу-хау“ позволит исключить некоторые стадии традиционной обработки ультразвуком и существенно улучшит свойства резин. В том числе улучшаются износо- и морозостойкость полученных материалов. Важно было найти оптимальное соотношение УНТ и других наполнителей, так чтобы они взаимно дополняли друг друга, а не мешали», — рассказала профессор химического отделения ИЕН СВФУ Наталия Петрова.

«В Российской Федерации углеродные нанотрубки производятся в промышленном масштабе. Это делает их доступными для производителей резинотехнических изделий, то есть можно ожидать широкого применения в промышленности полученных морозостойких резин, модифицированных УНТ», — отметила Наталья Петрова.

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