В Городце заложили четыре несамоходных земснаряда

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21 октября на производственных мощностях ПАО «Судоремонтно — судостроительная корпорация» в Городце Нижегородской области состоялась торжественная церемония закладки четырех килей несамоходных земснарядов класса «О 2,0 (лед 10)А» проекта 4395. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Как отмечают в агентстве, суда строятся для ФГБУ «Канал имени Москвы», ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей», ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».

Государственным заказчиком выступает ФКУ «Речводпуть». Проект разработан в РЦПКБ «Стапель». Госконтракт заключен в рамках выполнения мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ). Окончание строительства запланировано на IV квартал 2024 года.

Новые земснаряды позволят поддерживать необходимые глубины на участках внутренних водных путей для обеспечения безопасности судоходства и увеличения перевозок грузов внутренним водным транспортом, добавляют в Росморречфлоте.

Несамоходный землесос проекта 4395 — справка

Длина — 54 м

Ширина — 10,5 м

Высота борта — 3,65 м

Осадка с полными запасами в рабочем положении — 1,3 м

Экипаж — 28 чел.

Производительность — 700 куб. м/час