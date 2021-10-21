Лён масличный, подсолнечник и мискантус начали выращивать в Подмосковье

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В Московской области начали выращивать новые культуры — мискантус, лён масличный и подсолнечник.

«В этом году мы экспериментировали, три новых культуры в Московской области посеяли — масличный лён, подсолнечник и мискантус. Лён масличный посадили в Лотошино на 200 га. На 110 га в Серебряных Прудах посадили подсолнечник. И очень интересная культура — мискантус, посеяли более 105 га в городском округе Шатура. Через три года площадь посевов мискантуса планируется увеличить до 1,5 тыс. га», — сообщили на оперативном совещании у губернатора Подмосковья.

Из посеянных культур планируется собрать урожай: 176 тонн льна, что позволит произвести порядка 50 тонн масла, и 200 тонн подсолнечника с производством из него 76 тонн масла.

Мискантус — близкий родственник сахарного тростника, его родина — Южная Америка. В Новосибирске сибирскими учеными выведен и адаптирован под суровый российский климат сорт Сорановский.

Для посадки мискантуса в Подмосковье более 80 тонн семян было доставлено из Новосибирска.

Мискантус позволит Московской области наладить собственное производство растительной целлюлозы, из которой можно изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару.

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