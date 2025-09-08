Подпишись
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Дмитровском округе Московской области строят новые картофелехранилища на 9 тысяч тонн

В Подмосковье началось строительство трёх новых картофелехранилищ общей вместимостью 9 тысяч тонн. Современные склады появятся на территории агрохолдинга «Дмитровские овощи», рассказал Минсельхоз Московской области.

Инвестиционный проект стоимостью 127,5 миллиона рублей планируют завершить к концу третьего квартала 2025 года.

Сейчас «Агрофирма Бунятино» ежедневно поставляет на рынок около 400 тонн овощей. В 2024 году здесь собрали порядка 40 тысяч тонн овощных культур, 65 тысяч тонн картофеля и 15 тысяч тонн зерновых и зернобобовых.

Предприятие уже располагает современными хранилищами, а новые сооружения сделают его одним из крупнейших центров овощеводства в регионе. Это позволит не только полностью обеспечивать Подмосковье свежей продукцией, но и укрепить позиции российских производителей на рынке.

Источник: radio1.ru

