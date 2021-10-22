На Московском НПЗ завершена модернизация установки переработки тяжелых нефтяных фракций

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Московский НПЗ «Газпром нефти» завершил модернизацию установки переработки тяжелых нефтяных фракций. Выполненные работы позволили увеличить производство светлых нефтепродуктов, в том числе на 0,75% повысить годовой выпуск дизельного топлива, включая современные зимние сорта. Проект реализован в рамках комплексной программы модернизации Московского НПЗ, которую «Газпром нефть» ведет с 2011 года.

Производительность установки возросла на 50% благодаря проведенным работам. Специалисты обновили насосное, теплообменное оборудование и систему воздушного охлаждения. Подключены современная противоаварийная защита и цифровая система управления технологическим процессом.

«Постоянное усовершенствование действующих установок — это важная часть модернизации Московского НПЗ. Современные технологии, новое оборудование, повышение уровня автоматизации позволяют планомерно повышать эффективность и экологичность производства», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Справка

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства.

Сейчас продолжается реализация второго этапа, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.